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解放軍2補給船 闖金門限制海域

聯合報／ 記者洪哲政程嘉文／台北報導
海巡署五月廿九日上午在金門限制水域驅離中共解放軍補給船。圖／海巡署提供
海巡署五月廿九日上午在金門限制水域驅離中共解放軍補給船。圖／海巡署提供

陸軍司令部昨天表示，兩艘共軍艦艇五月廿九日進入我金門限制海域，防區當時立即通報金門海巡隊前往應處，並通令戰備部隊加強戒備。

海巡署則表示，廿九日上午九時十三分，海巡署金馬澎分署監控自中國大陸廈門方向航出的兩艘可疑目標，航經我國金門翟山南方限制水域，經金門海巡隊一百噸艇前往蒐證，發現為舷號「ＫＤ一六一」及「ＫＤ一六二」的中國大陸解放軍陸軍補給船，立即實施告警驅離。

據海巡署公布海上監控畫面，兩艘共艦船首有登陸棧板，明顯為某型兩棲登陸艇所改裝的後勤船艇。

國防部高層官員指出，金門因為位於廈門灣內，東西兩側都有大陸的港口，船隻往來密集。陸方船隻從我方限制水域的邊緣抄近路切過，其實已經有相當的時間。但這種打擦邊球的橫向通過，與航向正對我方據守島嶼而來，兩者的威脅度仍相去甚遠，後者也未發生。

國防安全研究院戰略安全與資源研究所長蘇紫雲受訪表示，中共進入金門限制水域這兩艘二七一型「玉連」級登陸艇，屬東部戰區陸軍海戰隊，航速可達十四節，其裝載量約兩百噸，可乘載三至四輛主力戰車或二百名全副武裝步兵，平時任務是協助外離島補給，戰時則可遂行兩棲登陸或佔領港口任務，對我外離島具一定程度威脅性。

但蘇紫雲表示，共軍這兩艘登陸艇耐波力極限為八級陣風，而當日金門外海陣風達九級，接近船艇操作上限，因此兩艇可能選擇靠近陸地的禁限制水域「切西瓜」欲急速返航，以此個案而言，對我陸岸威脅性較低。

海巡署 金門 陸軍

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