顧立雄證實 將成立創新科技小組

國防部長顧立雄前晚與媒體餐敘時表示，賴清德總統要他掌國防部，「向國際展現防衛決心很重要」。至於上任最急迫要做的事，包括強化不對稱戰力、聯合作戰，加強韌性、後備戰力改革等。顧立雄並證實副總統蕭美琴先前在美國所言，國防部將成立創新科技小組，加強與產學界結合，將尖端科技應用於軍事領域。

顧立雄說，擔任國安會秘書長四年，國防方面主要負責台美交流業務，經常帶著國防部人員赴美開會，因而認識包括副部長柏鴻輝，以及戰規司、整評司等單位。有了這些共事經歷，才敢接國防部長；接了部長之後，就是所有業務都得要管。

由於各部會已經在編製一一四年度的預算，國造潛艦ＩＤＳ後續量產計畫會不會列入？顧立雄沒有回答此問題。對於ＩＤＳ，他只表示，現階段的目標，是先完成原型艦的測試，「一切以安全為先」。

顧立雄指出，國防部新成立類似美軍ＤＩＵ（Defense Innovation Unit）的單位，雖還是在整評司之下，但他會親自督導。目的是更有效率整合中科院與民間研發創新單位的資源與能量。

顧立雄提及，從事科技研發必須考量本身實力，台灣不是美國，不可能像五角大廈ＤＡＲＰＡ（國防高等研究計畫署）一般，帶頭砸下鉅資，投入全新的領域。國防部會投資的是等級五以上，相對成熟的科技項目。例如新型無人機、船等，是我方發展重點，從俄烏戰爭例子更顯示，自身擁有生產線的重要，因為一旦開戰，損耗率將極大。但如無人遙控水下載具，就超過我方目前的科技能力。

他回答記者提問，未來對美採購，運用效率較高的商售比重將提高。「我講得很白，雞蛋不能放在同個籃子，要運用各種可行模式：包括軍售、商售、自研等。」