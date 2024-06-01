專家稱闖金門限制水域共艦是「271型玉連級登陸艇」 揭威脅性較低原因

國防安全研究院戰略安全與資源研究所長蘇紫雲今天表示，中共上（5）月29日上午進入金門限制水域的兩艘271型「玉連級」登陸艇，屬東部戰區陸軍海戰隊，當日可能因海象不佳，極欲返航，才抄近路切西瓜進入我敏感水域。

海巡署今天披露共軍舷號「KD161」及「KD162」的中國大陸解放軍陸軍補給船，日前進入金門限制水域，金防部通報金門海巡隊派艇監控並廣播驅離。

有專家認為此型艇為共軍改造型玉南級坦克登陸艇，或按舷號推判為玉清級LCU艇，也有人認為是271Ⅱ 型中型登陸艇 或271 型水貨通用登陸艇，說法莫衷一是。

蘇紫雲則表示，中共進入金門限制水域這兩艘271型「玉連級」登陸艇，屬東部戰區被暱稱為陸軍海戰隊的兩棲合成營，共軍沿海戰區皆有此一部隊編制。而玉連級登陸艇航速可達14節，其裝載量約兩百噸，可乘載3至4輛主力戰車或200名全付武裝步兵，平時任務是協助外離島補給，戰時則可遂行兩棲登陸或佔領港口任務，對我外離島具一定威脅性。

蘇紫雲表示，之所以船型判斷為271型玉連級，可由船首跳板上方凸起、以及船錨位置判定；而由兩艇出現位置研判，兩艇應為共軍東部戰區駐地廈門的陸軍海防304旅船艇大隊。

但蘇紫雲表示，共軍這兩艘登陸艇耐波力極限為8級陣風，而當日金門外海陣風達9級，接近船艇操作上限，因此兩艇可能選擇靠近陸地的禁限制水域「切西瓜」欲急速返航，以此個案而言，對陸岸威脅性較低。

蘇紫雲表示，中共威脅是事實，但外界不需杯弓蛇影，此事件應是天候造成，海巡艇警戒伴航，也兼顧國家安全與人道，展現中華民國的自信。