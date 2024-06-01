作戰指揮權回歸參謀總長、國防部長只聽簡報…傳將領不習慣 專家這樣看

旅美的台海安全研究中心主任梅復興表示，國軍過於中央化，幾十年來存在過於集中於高層的指揮領導文化，在國軍近年推動「去中心化」指揮管制改革，希望增進指揮體系強韌性、作戰彈性、縮短反應時間之餘，讓作戰指揮權回歸參謀總長，也是「去中心化」的重要一步。分工與授權才是正辦。

國防部長和參謀總長誰掌握作戰指揮權引發關注，傳新任文人部長顧立雄在上（5）月軍演應變會議中，僅聽取敵情簡報未作裁示，由參謀總長梅家樹下作戰指導，引起部分與會高司將領注意，感到不習慣。

梅復興透過臉書發文評論此事說，無論於法於理，國防部長都是應該總管政策與軍政，軍令與作戰計劃指揮則絕對是參謀總長與參謀本部的權責。而將領們現在之所以會「不習慣」的主要原因是眾所周知的，即因之前多年來歷任部長都管的太多；這未見得一定就跟多數部長均係軍人出身有因果關係 (causality)，但至少有相當程度的相關性 (correlation)。

他進一步說，這個現象甚至還可能與台灣比較畸形的「文人領軍」模式有關。不僅是國防部長管到軍令系統的細務，甚至還經常有更高層的機關與文官以太上皇的身份越級下指導棋。但指揮作戰是需要高度軍事專業的領域，別說文人通常不容易具備所需素養，就是從軍數十年的退將也都不一定能充分掌握，仍必須仰賴參謀本部特業聯參的制度資源與運作。因此分工與授權才是正辦，而軍方將領「不習慣」是件好事。

梅復興表示，國軍過於中央化、過於集中於高層的指揮領導文化，是幾十年來的老問題，而他二十多年前曾撰文呼籲改善指揮權過度集中的風險問題，而國軍近年來終於推動「去中心化」相關指管改革，希望增進指揮體系的強韌性並增加作戰彈性、縮短反應時間之餘，讓指揮權回歸參謀總長也是「去中心化」重要一步。

他表示，顧立雄若真能推動落實讓軍政軍令恢復其制度設定的權責與正常授權負責運作，對國軍將非常有正面意義，應該予以高度肯定支持。