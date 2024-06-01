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美中防長香格里拉對話會晤 學者：各自畫紅線

中央社／ 台北1日電

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和中國國防部長董軍昨天在新加坡舉行自2022年以來的首度面對面會談。學者林穎佑表示，會談仍是雙方各自畫出紅線，告知對方不要過多刺激或觸碰，象徵意義大於實際意義。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲告訴中央社記者，奧斯汀在會談中仍是持續重申底線，防止中國用武力改變現狀，這也是美國整個政府的態度，不斷用類似的訊息傳遞給中國。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，美中雙方對於會談都覺得是破冰，但不是因為會談內容的關係，且中國國防部長在中國的軍事指揮體系，重要性遠不如美國國防部長或其他國家的國防部長，因為中國的軍事指揮體系，是以中共中央軍事委員會主席以及2位副主席為主。

林穎佑說明，從美中雙方目前對外呈現的會談消息，會認為台海和南海是重要焦點，但雙方這次會談是在表明立場，「與其說是各說各話，不如說是雙方各自畫出紅線」，告訴對方哪些線不要過多刺激或碰觸，所以此次會談的象徵意義大於實際意義。

蘇紫雲表示，董軍是解放軍海軍參謀軍官出身，著重參謀研究任務，中共提拔董軍擔任國防部長，是在沿海情勢比較緊迫下，透露出想對話；美中重啟軍事對話，且中國恢復舉辦西太平洋海軍論壇年會，都是願意對話的訊號。

蘇紫雲表示，中國重啟對話姿態是戰術行動，戰略層次上還是軍力擴張，是「打打談談交互使用」，但民主國家已不會中了圈套，對中國而言「見面總比不見好」，而美國其實都開啟對話大門，但會做最壞情況的準備。

國防部 美國 蘇紫雲

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