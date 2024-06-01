邱國正同窗 退休中將書寫軍旅40年「堅定為誰、為何而戰」

軍旅生涯40多年，曾任國防部總督察長的中將黃奕炳在退休後書寫了「看海的日子」、「鳳山黃埔舊事」兩本新書，今天在台北國軍英雄館舉辦發表會。黃奕炳說，趕在黃埔軍校、建軍百年之際出版，「中華民國處境艱難，但是黃埔子弟努力不懈；國軍弟兄要知道堅定為誰而戰、為何而戰，堅定崗位努力，我們國家是安全的。」

身穿印尼國服出席的黃奕炳述說家族落番南洋這段歷史，不只是家史也是金門在地故事。成長歲月都在金門的他謙虛地說，從小胸無大志，踏上軍旅則是國共內戰而改變了命運，陸軍官校畢業後從基層當起，一路海岸巡防司令部第三指揮部首任上校指揮、陸軍專科學校（前陸軍高中）少將校長，再到國防部中將總督察長。

黃奕炳說，黃埔軍校教育下，養成出大敵當前、不為自己生死，而為國家土地犧牲的精神，退伍後寫下這兩本書，是要景仰軍旅生涯中的老長官，以及感恩栽培，同時也要記錄和吶喊，喊的是軍人並不是米蟲，當年在海邊、離島堅守疆土，艱苦的據點都有士官兵來守護。

黃奕炳也說，面對在職的官兵們，想說的只有勇氣、信心能戰勝一切，即使有船堅砲利，但沒有精神一切是枉然，所以要鼓起勇氣，「堅定必勝信念，我們不會被打敗的。」

黃奕炳的夫人王素貞也出席致詞，身為軍眷的她引用書中的字句，「哪有什麼歲月靜好，只是有人為你負重前行。」第一線的海巡弟兄寒風刺骨，為國家安全、為社會安定負重，才會有當前安定相聚的場合。

此外，新書記者會中，許多黃奕炳的學長學弟及同袍出席祝賀，特別是同為陸軍軍官學校第45期畢業的國防部前部長邱國正到場。邱國正想起當時唸書的點滴，20個連去評比軍紀和環境整潔競賽，結果他們這一班將墊底的「迎頭趕上」黑旗拿回，直到新任連長將班級風氣改變，黑旗拿走了，「這段看了很感動。」