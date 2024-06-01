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闖我金門限制水域共艦 為改造型玉南級坦克登陸艇

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
海巡署上午公布日前闖入金門翟山南方限制水域的共軍補給船影像，經比對為共軍玉南級改造型坦克登陸艇。圖/海巡署
海巡署上午公布日前闖入金門翟山南方限制水域的共軍補給船影像，經比對為共軍玉南級改造型坦克登陸艇。圖/海巡署

海巡署上午公布日前闖入金門翟山南方限制水域的兩艘共軍補給船影像，經比對為改造型的共軍玉南級坦克登陸艇。

海巡署上午表示，5月29日上午9時13分，海巡署金馬澎分署監控自中國大陸廈門方向航出之2艘可疑目標，航經我國金門翟山南方限制水域，經金門海巡隊PP-10039艇前往蒐證為舷號「KD161」及「KD162」的共軍陸軍補給船，立即實施告警驅離。

而經比對大陸相關書籍資料顯示，海巡署所稱這兩艘「共軍陸軍補給船」，是標準排水量86噸的玉南級改造型坦克登陸艇，除編制海軍兩棲船隊，也部署在陸軍船艇部隊，總數約300餘艘。海巡以「KD」舷號，識別其為陸軍補給艇。

原型的玉南級坦克登陸艇，原用於執行兩棲攻擊、運送車輛、部隊和輜重任務，作爲兩棲登陸艇使用，配備雙聯裝14.5毫米機槍，船艏登陸棧板是特徵。原型艇另也衍生各種後勤改造船型。而海巡公布的船型，比原型艇多出舷側吊臂與疑似電偵天線的結構。

共軍 海巡署 陸軍

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