繼大陸海警船...共軍登陸艇也航經金門水域 海巡監控驅離

繼中國大陸海警船頻頻進入我方禁限制水域，現在連中國陸軍的補給船也來了！陸軍司令部今天凌晨證實，5月29日上午9點多有兩艘共軍登陸艇進入我金門限制海域，金防部當時立即通報金門海巡隊前往應處，並通令戰備部隊加強戒備。 海巡署金馬澎分署表示，有立即實施告警驅離，2艘共軍補給船在我國水域停留約40分鐘，航程中並無滯留。

據了解，金防部的太武山雷達站與海巡岸際雷達站，5月29日上午監控到共軍兩艘海軍登陸艇偏航進入金門翟山南方限制水域。

金防部今天也表示，在5月29日上午9時13分偵獲共艦1批2艘次進入限制海域，防區即依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，通報金門海巡隊前往應處，防區運用聯合情監偵手段，可全盤掌握周邊動態，並視威脅程度採取適切作為。

海巡署金馬澎分署指出，5月29日監控自中國廈門方向航出之2艘可疑目標，航經我國金門翟山南方限制水域，經金門海巡隊PP-10039艇前往蒐證為舷號「KD161」及「KD162」之共軍陸軍補給船，立即實施告警驅離。