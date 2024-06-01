繼大陸海警船...共軍登陸艇也航經金門水域 海巡監控驅離
繼中國大陸海警船頻頻進入我方禁限制水域，現在連中國陸軍的補給船也來了！陸軍司令部今天凌晨證實，5月29日上午9點多有兩艘共軍登陸艇進入我金門限制海域，金防部當時立即通報金門海巡隊前往應處，並通令戰備部隊加強戒備。 海巡署金馬澎分署表示，有立即實施告警驅離，2艘共軍補給船在我國水域停留約40分鐘，航程中並無滯留。
據了解，金防部的太武山雷達站與海巡岸際雷達站，5月29日上午監控到共軍兩艘海軍登陸艇偏航進入金門翟山南方限制水域。
金防部今天也表示，在5月29日上午9時13分偵獲共艦1批2艘次進入限制海域，防區即依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，通報金門海巡隊前往應處，防區運用聯合情監偵手段，可全盤掌握周邊動態，並視威脅程度採取適切作為。
海巡署金馬澎分署指出，5月29日監控自中國廈門方向航出之2艘可疑目標，航經我國金門翟山南方限制水域，經金門海巡隊PP-10039艇前往蒐證為舷號「KD161」及「KD162」之共軍陸軍補給船，立即實施告警驅離。
由於當日2金門海象不佳，風力6至7級、陣風9級，在執行併航驅離任務中，海巡PP-10039艇駕駛台窗口不斷遭受海浪拍打，仍持續對中國陸軍補給船喊話示警及驅離，後續2艘共軍補給船在9時53分駛離我國水域，全程約40分鐘，航程中並無滯留。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言