快訊

金正恩放棄和統南韓 北韓禁止孩童取名「統一」

為歌而生！張學友「60+」演唱會當場劈腿 證明身體狀況還行

沒房沒車從不出錢養家！女結婚5年才知醫師尪是「無業媽寶」

獨／共軍登陸艇航經金門限制水域 海巡攜手國軍監控驅離

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
海巡署100噸艇（示意圖）。海巡署提供
海巡署100噸艇（示意圖）。海巡署提供

陸軍司令部今日證實，日前有共軍登陸艇進入金門限制水域，當天委由海巡隊派艇出海驅離。本報進一步洽海巡署也獲悉，共軍這兩艘舷號「KD161」及「KD162」的小型登陸艇，當日自廈門出海即遭我雷達監控，越界後由海巡艇告警驅離。

海巡署表示，5月29日上午9時13分，海巡署金馬澎分署監控自中國大陸廈門方向航出的2艘可疑目標，航經我國金門翟山南方限制水域，經金門海巡隊PP-10039艇前往蒐證為舷號「KD161」及「KD162」的共軍登陸艇，立即實施告警驅離。

海巡署表示，29日金門海象不佳，風力高達6至7級，陣風9級，在執行併航驅離任務中，海巡PP-10039艇駕駛台窗口不斷遭受海浪拍打，仍持續對中國大陸船舶喊話示警及驅離，後續2艘共軍登陸艇在9時53分駛離我國水域，全程約40分鐘，航程中並無滯留。

據了解，共軍「KD161」及「KD162」應屬解放軍補給艇，噸位小，當時執行驅離任務的海巡100噸級、實際噸數175噸的巡防艇，相形之下比共軍船艇大上許多。而大陸海警「14604」艦日前也曾出現翟山南方海域遭我驅離。

金門海巡隊近期頻繁出船因應中共海警船在金廈水域越境騷擾，此次首度因應在同一水域活動的中共軍方船舶。

我國金門翟山南方限制水域示意（紅圈處）。圖/取自Google Earth
我國金門翟山南方限制水域示意（紅圈處）。圖/取自Google Earth

共軍 海巡署 金門

延伸閱讀

馬力斯颱風來勢洶洶 台電金門超前部署已完成動員整備

議員關切0214陸船翻覆 陳福海：兩岸在金門會春暖花開

陸委會主委邱垂正拜會金門縣長 陳福海盼恢復陸客旅遊

共軍又來了！2.5小時18架共機越線 5共艦台海現蹤

相關新聞

獨／動機不明 陸軍證實共軍登陸艇日前闖金門限制水域

陸軍司令部今天凌晨證實，5月29日兩艘共軍登陸艇進入我金門限制海域，防區當時立即通報金門海巡隊前往應處，並通令戰備部隊加...

獨／共軍登陸艇航經金門限制水域 海巡攜手國軍監控驅離

陸軍司令部今日證實，日前有共軍登陸艇進入金門限制水域，當天委由海巡隊派艇出海驅離。本報進一步洽海巡署也獲悉，共軍這兩艘舷...

中國軍演常態化？ 顧立雄：妥善應處是國軍責任

520賴清德總統發表就職演說後，中共發動環台軍演，國安局長蔡明彥示警，中國軍演恐常態化。國防部長顧立雄今天說，大家都是國...

偵獲解放軍機11架次 越海峽中線入西南空域

國防部今日公布中共解放軍於台海周邊海、空域活動動態，偵獲中共解放軍機13架次，有11架次越海峽中線，進入西南空域。

文官領軍／指揮回歸參謀總長 顧立雄「只聽簡報」讓將領好不習慣

文人接任國防部長後，「作戰指揮權」將實質「回歸」參謀總長？若是如此，國軍可望一改過去凡事部長親自指揮、下達作戰指揮任務，甚至夜宿衡山指揮所監控共軍的樣態。 指導部隊仗要怎麼打，是參謀總長的任務。國防部長掌握情勢，不一定要在前線督戰，也沒有作戰指揮權。文人部長當家後，改變似已開始。

中共利劍軍演結束 軍友社榮譽理事長慰問雷達站

中共解放軍上周在台灣周邊海空域發動「聯合利劍2024A」演習，昨（29）晚到今天凌晨，又再度發動海空聯合戰備警巡。國軍各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。