獨／共軍登陸艇航經金門限制水域 海巡攜手國軍監控驅離

陸軍司令部今日證實，日前有共軍登陸艇進入金門限制水域，當天委由海巡隊派艇出海驅離。本報進一步洽海巡署也獲悉，共軍這兩艘舷號「KD161」及「KD162」的小型登陸艇，當日自廈門出海即遭我雷達監控，越界後由海巡艇告警驅離。

海巡署表示，5月29日上午9時13分，海巡署金馬澎分署監控自中國大陸廈門方向航出的2艘可疑目標，航經我國金門翟山南方限制水域，經金門海巡隊PP-10039艇前往蒐證為舷號「KD161」及「KD162」的共軍登陸艇，立即實施告警驅離。

海巡署表示，29日金門海象不佳，風力高達6至7級，陣風9級，在執行併航驅離任務中，海巡PP-10039艇駕駛台窗口不斷遭受海浪拍打，仍持續對中國大陸船舶喊話示警及驅離，後續2艘共軍登陸艇在9時53分駛離我國水域，全程約40分鐘，航程中並無滯留。

據了解，共軍「KD161」及「KD162」應屬解放軍補給艇，噸位小，當時執行驅離任務的海巡100噸級、實際噸數175噸的巡防艇，相形之下比共軍船艇大上許多。而大陸海警「14604」艦日前也曾出現翟山南方海域遭我驅離。