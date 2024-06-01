獨／動機不明 陸軍證實共軍登陸艇日前闖金門限制水域

陸軍司令部今天凌晨證實，5月29日兩艘共軍登陸艇進入我金門限制海域，防區當時立即通報金門海巡隊前往應處，並通令戰備部隊加強戒備。

據了解，金門防區太武山雷達站與海巡岸際雷達站，5月29日上午監控到共軍兩艘海軍登陸艇偏航進入金門翟山南方限制水域。

金門的限制、禁止水域範圍，是採多邊形劃法。依照金門縣政府公告金門地區禁止限制水域範圍，是正東方轉向正南方向外緩衝1000公尺至2000公尺；餘向外緩衝300公尺。金門翟山南方限制水域是2000公尺。

至於是什麼船型的登陸艇，知情官員說，就是船艏有登陸棧板，和海軍合字艇類似、俗稱「開口笑」的構型，噸位不大。而解放軍近年研發有噴水推進的新型小補給艇，符合形容。

陸軍司令部今天表示，金防部於5月29日上午偵獲共艦1批2艘次進入金門限制海域，防區即依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，通報金門海巡隊前往應處，並通令戰備部隊加強戒備。

陸軍司令部說，當時防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態，並視威脅程度採取適切作為。