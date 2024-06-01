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獨／動機不明 陸軍證實共軍登陸艇日前闖金門限制水域

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
中共解放軍近年研發有噴水推進性能，用作補給任務的新型補給艇，符合目擊者的形容「開口笑」圖/翻攝自抖音
中共解放軍近年研發有噴水推進性能，用作補給任務的新型補給艇，符合目擊者的形容「開口笑」圖/翻攝自抖音

陸軍司令部今天凌晨證實，5月29日兩艘共軍登陸艇進入我金門限制海域，防區當時立即通報金門海巡隊前往應處，並通令戰備部隊加強戒備。

據了解，金門防區太武山雷達站與海巡岸際雷達站，5月29日上午監控到共軍兩艘海軍登陸艇偏航進入金門翟山南方限制水域。

金門的限制、禁止水域範圍，是採多邊形劃法。依照金門縣政府公告金門地區禁止限制水域範圍，是正東方轉向正南方向外緩衝1000公尺至2000公尺；餘向外緩衝300公尺。金門翟山南方限制水域是2000公尺。

至於是什麼船型的登陸艇，知情官員說，就是船艏有登陸棧板，和海軍合字艇類似、俗稱「開口笑」的構型，噸位不大。而解放軍近年研發有噴水推進的新型小補給艇，符合形容。

陸軍司令部今天表示，金防部於5月29日上午偵獲共艦1批2艘次進入金門限制海域，防區即依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，通報金門海巡隊前往應處，並通令戰備部隊加強戒備。

陸軍司令部說，當時防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態，並視威脅程度採取適切作為。

海巡署在金門岸際有7座監偵12浬距離海面的商規雷達，海巡隊則部署有強化海巡編裝發展方案新型100噸級巡防艇；海軍也部署有太武山雷達站，雷達性能充分監偵周邊海域。但海軍在金門長駐船舶僅運輸輜重的小艇隊，陸軍兩棲營的成功艇噸位小耐波力有限，未被賦予監控、驅離共軍艦艇任務。因此防區仍協調海巡隊船艇前往監控驅離。

海巡署在金門岸際有7座監偵12浬距離海面的商規雷達。圖為示意。記者洪哲政/攝影
海巡署在金門岸際有7座監偵12浬距離海面的商規雷達。圖為示意。記者洪哲政/攝影

海巡署 金門 陸軍

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