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中國軍演常態化？ 顧立雄：妥善應處是國軍責任
520賴清德總統發表就職演說後，中共發動環台軍演，國安局長蔡明彥示警，中國軍演恐常態化。國防部長顧立雄今天說，大家都是國安團隊的一部分，尊重也同意國安局的判斷，對每次軍演妥善應處是國軍的責任，也從每次軍演中得到經驗，不斷增強戰備也加強戰力。
外媒報導，美國前總統川普在募款活動中說，如果中國在他任內入侵台灣，會轟炸北京作為回應；顧立雄今天受訪時表示，他目前收到的訊息不是完整的演講內容，而是一個去脈絡化的內容，還無法完全證實，不知道川普要表達的確切是如何，不適合在這樣的時機點加以回應。
中國國防部批評川普相關言論「喪心病狂」，顧立雄指出，在台海和印太地區不斷挑釁或恫嚇舉動的是中國，中國如果停止挑性和恫嚇，台海甚至包括整個印太地區的和平穩定就能維持。
媒體追問，中國日前發動環台軍演，蔡明彥公開示警可能常態化，有專家從代號研判，「聯合利劍-2024A」環台軍演後，後續可能還會有B、C、D等系列軍演。顧立雄說，尊重國安局判斷，並從每次軍演中持續加強戰備和戰力。
有學者認為中共藉由環太軍演測試底線，顧立雄表示，尊重每位學者、相關退役人士講法，主要還是關切中共軍演過程的意圖、過程中的威脅，以及如何妥適應處。
顧立雄指出，國安局也有說明，中共主要是恫嚇、行使認知戰，並透過法律戰意圖將「台海內水化」概念，國軍責任就是藉由軍演吸取相關經驗，不斷加強應處能力，這是國軍應該要做到的。
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