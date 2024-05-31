中國軍演恐常態化　顧立雄：妥適應處是國軍責任

中國日前發動「聯合利劍-2024A」環台軍演，國安局長蔡明彥示警中國軍演可能常態化。國防部長顧立雄今天表示，尊重也同意國安局相關的判斷，每次面對軍演要妥適應處是國軍的責任，也要從每次軍演得到經驗，不斷增強戰備及戰力。

行政院長卓榮泰今天率領各部會赴立法院進行施政報告並備質詢，顧立雄在會前受訪時做上述表示。

外媒報導，美國前總統川普在募款活動中表示，「如果中國在他任內入侵台灣，他會轟炸北京作為回應」。顧立雄表示，未有完整的演講內容，無法完成證實要表達內容是如何，因此，不適合在此時立即加以回應。

顧立雄說，他現在收到的訊息，是一個沒有完整的演講內容，是一個去脈絡化的內容，所以還沒有完全證實整個所講的，及所要表達的內容到底是如何，因此，不適合在這個時間立即加以回應。

至於中國國防部批評川普這種言論「喪心病狂」，顧立雄說，很清楚的是，在印太區域或台海地區不斷做出挑釁，恫嚇的舉動是中國，如果中國停止這樣的挑釁或恫嚇行為的話，台海甚至包括整個印太區域和平就能夠維持。

媒體進一步詢問，中國日前發動「聯合利劍-2024A」環台軍演，國安局長蔡明彥在立院公開示警中國軍演可能常態化，另有專家從代號A研判，可能會有B、C、D等系列演習後續執行。

顧立雄表示，尊重也同意國安局相關的判斷，每次面對軍演要妥適應處是國軍的責任，也要從每次軍演得到經驗，不斷增強戰備及戰力。

至於有學者指環台軍演意在測試台、美、日本的底線，顧立雄指出，尊重每一位學者及相關退役人士講話。國防部主要關切的是整個中共在軍演過程中，要達到的意圖是什麼，軍演過程當中對台灣的威脅，國軍要如何妥適應處。

顧立雄表示，國安局也說明主要是恫嚇，形成一種認知戰，當然也有法律戰，要將台海內水化的概念，國軍的責任是藉由軍演來吸取相關經驗，不斷加強應處能力，這是國防部應該做到的。