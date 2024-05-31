快訊

遊瑞士「巴士司機被警察扣押」！台團慘遭丟包路邊 枯等近10小時

指揮回歸參謀總長 顧立雄「只聽簡報」讓將領好不習慣

影／中捷英勇「長髮哥」今出院了！臉留2道傷疤報平安

中國軍演恐常態化　顧立雄：妥適應處是國軍責任

中央社／ 台北31日電

中國日前發動「聯合利劍-2024A」環台軍演國安局長蔡明彥示警中國軍演可能常態化。國防部顧立雄今天表示，尊重也同意國安局相關的判斷，每次面對軍演要妥適應處是國軍的責任，也要從每次軍演得到經驗，不斷增強戰備及戰力。

行政院長卓榮泰今天率領各部會赴立法院進行施政報告並備質詢，顧立雄在會前受訪時做上述表示。

外媒報導，美國前總統川普在募款活動中表示，「如果中國在他任內入侵台灣，他會轟炸北京作為回應」。顧立雄表示，未有完整的演講內容，無法完成證實要表達內容是如何，因此，不適合在此時立即加以回應。

顧立雄說，他現在收到的訊息，是一個沒有完整的演講內容，是一個去脈絡化的內容，所以還沒有完全證實整個所講的，及所要表達的內容到底是如何，因此，不適合在這個時間立即加以回應。

至於中國國防部批評川普這種言論「喪心病狂」，顧立雄說，很清楚的是，在印太區域或台海地區不斷做出挑釁，恫嚇的舉動是中國，如果中國停止這樣的挑釁或恫嚇行為的話，台海甚至包括整個印太區域和平就能夠維持。

媒體進一步詢問，中國日前發動「聯合利劍-2024A」環台軍演，國安局長蔡明彥在立院公開示警中國軍演可能常態化，另有專家從代號A研判，可能會有B、C、D等系列演習後續執行。

顧立雄表示，尊重也同意國安局相關的判斷，每次面對軍演要妥適應處是國軍的責任，也要從每次軍演得到經驗，不斷增強戰備及戰力。

至於有學者指環台軍演意在測試台、美、日本的底線，顧立雄指出，尊重每一位學者及相關退役人士講話。國防部主要關切的是整個中共在軍演過程中，要達到的意圖是什麼，軍演過程當中對台灣的威脅，國軍要如何妥適應處。

顧立雄表示，國安局也說明主要是恫嚇，形成一種認知戰，當然也有法律戰，要將台海內水化的概念，國軍的責任是藉由軍演來吸取相關經驗，不斷加強應處能力，這是國防部應該做到的。

國安局 國防部 軍演 顧立雄

延伸閱讀

文人部長首遇共軍軍演未下指裁示？ 國防部澄清

全面戒備！顧立雄4指令應對中共軍演 國防部曝「第一擊」命令權責

白委譴責中共軍演 籲顧立雄沉著應對：勿讓解放軍有藉口擴大事端

蔡總統贈勳顧立雄、黃曙光等22人 感謝確保國家安全

相關新聞

偵獲解放軍機11架次 越海峽中線入西南空域

國防部今日公布中共解放軍於台海周邊海、空域活動動態，偵獲中共解放軍機13架次，有11架次越海峽中線，進入西南空域。

文官領軍／指揮回歸參謀總長 顧立雄「只聽簡報」讓將領好不習慣

文人接任國防部長後，「作戰指揮權」將實質「回歸」參謀總長？若是如此，國軍可望一改過去凡事部長親自指揮、下達作戰指揮任務，甚至夜宿衡山指揮所監控共軍的樣態。 指導部隊仗要怎麼打，是參謀總長的任務。國防部長掌握情勢，不一定要在前線督戰，也沒有作戰指揮權。文人部長當家後，改變似已開始。

中共利劍軍演結束 軍友社榮譽理事長慰問雷達站

中共解放軍上周在台灣周邊海空域發動「聯合利劍2024A」演習，昨（29）晚到今天凌晨，又再度發動海空聯合戰備警巡。國軍各...

共軍夜戰持續對台威攝 蘇愷戰機闖應變區空域威脅北台

國防部上午公布本月29日6時至30日6時版本的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，內容顯示共軍在我當面南、北、中空...

共軍本月第四度大幅出海，38架次出海28架次越線

共軍24日晚間剛結束代號「聯合利劍2024A」的軍演，五天後再度在台海上演，戰機與水面艦協同「聯合戰備警巡」。

共軍又來了！2.5小時18架共機越線 5共艦台海現蹤

共軍24日晚間剛結束代號「聯合利劍2024A」的軍演，五天後再度在台海上演，戰機與水面艦協同「聯合戰備警巡」。國防部今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。