中共49機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處
國防部今天表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機38架次，其中28架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦7艘次及海警船4艘次，持續在台海周邊活動；國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時43分至今天上午3時50分，在台灣海峽空域偵獲中共26架次主、輔戰機及無人機，其中18架次共機逾越海峽中線，部分共機距離基隆約39浬。
國軍於昨天上午8時14分至下午6時38分，在台灣西南空域偵獲中共主、輔戰機及無人機計7架次，距離鵝鑾鼻約69浬；另於昨天上午7時5分至下午6時48分，在台灣北部空域偵獲主、輔戰機計5架次，其中進入應變區3架次，距離基隆約77浬。
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