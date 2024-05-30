中共49機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

韓國空軍服役多年的F-4幽靈（Phantom）戰機即將功成身退。韓國軍方安排四架幽靈機低空編隊，飛越全國各處曾經駐紮幽靈機的城市，表達對國民的敬意。現役主力F-15K與自製的KF-21更與老前輩編隊飛行，象徵薪火相傳。

2024-05-30 07:30