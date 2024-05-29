我駐紐代表示警：陸野心絕不止於台海 籲各國提高警覺

回應中國日前環台軍演，駐紐西蘭代表歐江安接受「日經亞洲」及紐西蘭廣播電台專訪指出，台海緊張情勢升高將嚴重衝擊太平洋地區和平及全球秩序，她強調台灣堅定捍衛民主自由的決心，並籲各國高度警覺中國擴張意圖。

歐江安接受日本媒體「日經亞洲」（NIKKEIASIA）、紐西蘭廣播電台「太平洋媒體網絡」（Pacific Media Network）線上專訪，專訪分別於27日及28日刊出。

歐江安指出，中國政府在總統賴清德5月20日就職3日後實施環台軍演，單邊破壞現狀，進行一系列軍事挑釁行為，已造成區域不穩定及緊張情勢升高。台灣不求戰，但做好應戰準備，包括進行多項國防改革。台灣「備戰而不求戰，應戰而不怯戰」，有堅強自我防衛的決心與能力嚇阻戰爭發生，因此是「以實力止戰」。

歐江安表示，中國對台灣的威嚇不止於軍事逼迫，今年1月台灣總統大選後，中國即誘使諾魯與台灣斷交，企圖在國際社會上孤立台灣，中國也企圖影響台灣選舉結果，但適得其反，台灣民眾對中方挑釁感到厭煩並生活如常。

歐江安另感謝並肯定紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）領導的政府自上2023年上任以來，多次強勁聲援台灣海峽維持和平穩定。此外，今年4月首次有6位來自4個不同政黨的紐西蘭國會跨黨派議員代表團訪問台灣，表達了紐國朝野對民主台灣的支持。

被問到紐澳及太平洋島國應如何應對中國勢力擴張，歐江安警示，辨識威權主義國家的真正意圖至為重要，俄烏戰爭即是一個明顯案例，呼籲民主國家隨時保持高度警覺。

歐江安指出，中國野心絕不止於台海，從積極發展洲際彈道飛彈及航空母艦來看，可以印證中國的擴張版圖擴及全球。中國透過「一帶一路」已使許多合作國家落入「債務陷阱」。中國還將其軍力延伸至南海、東海及太平洋島國地區。

歐江安指出，中國試圖將其觸角伸入其他太平洋島國實已影響區域內的穩定，及傳統上以規則為基礎的國際秩序。中國另持續對民主國家進行資訊戰、認知作戰、假訊息、滲透等複合戰術，許多民主國家的政府機關與政要已持續發生遭中國政府資助的駭客入侵網站及電郵事件。中國企圖操弄選舉以導向中國有利結果，其不當擴張的野心、稱霸全球的意圖昭然若揭。

歐江安提醒，紐西蘭及各太平洋島國應隨時保持警覺，提高意識，確保取得正確資訊並隨時做好準備。此外，許多國家高度依賴中國貿易，但必須理解中國是政治意圖高於經濟利益，若過度依賴，將使各國在面對中國時顯得脆弱。

歐江安呼籲全球理念相近國家應團結一致，強化合作夥伴關係、加強資訊分享，共同捍衛民主、自由、人權等共享價值及既有的國際秩序。