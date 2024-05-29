行政院政委分工 季連成負責災防、林明昕督導個資籌備處

5月21日一架新加坡航空搭載131位乘客與12位組員，從倫敦飛返新加坡的SQ321航班，在航路上遭遇亂流導致2死30傷的事故，飛機也因此轉降泰國曼谷。從事後社群與媒體曝光的畫面，機艙內可說相當狼藉，這集部隊鍋邀請駕駛過同機型的機長陳建財，一起討論在航路上的亂流是否可偵測？飛行員又該怎麼趨吉避凶？

2024-05-29 12:30