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行政院政委分工 季連成負責災防、林明昕督導個資籌備處

中央社／ 台北29日電
陸軍前副司令季連成（右）將出任行政院政務委員。圖／聯合報系資料照片
陸軍前副司令季連成（右）將出任行政院政務委員。圖／聯合報系資料照片

行政院公布政務委員督導業務及審查法案分工表，擁有實務救災背景的季連成督導內政部災防、消防以及國防部等業務，林明昕將督導法務部與個資籌備處等。

行政院政務委員依規定可有7人至9人，皆是行政院會議成員，負責政策及法案審查、主持專案工作、聯繫協調並統合各部會意見，以及辦理行政院長交辦事項。

卓內閣團隊共8位政委，其中3位兼任，包含政務委員兼國家科學及技術委員會主委吳誠文、政務委員兼國家發展委員會主委劉鏡清、政務委員兼行政院公共工程委員會主委陳金德。

另外5位政務委員為前衛福部長陳時中、前文化部長史哲、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮，以及台灣大學法律系專任教授林明昕、前陸軍副司令季連成。

根據行政院公布的政務委員督導業務及審查法案分工表，劉鏡清督導業務範圍包含國發會、經濟部（科技水利貿易除外）、財政部、金管會、央行、公平會、內政部（國土計畫）、農業部（食安除外）、核安會、淨零碳排。吳誠文督管國科會、教育部（產學研）、數發部、國防部（產業）、經濟部（科技）。陳金德則是工程會、交通部、運安會、內政部（都更）、經濟部（水利）、環境部（淨零碳排除外）。

史哲督導文化部、教育部、客委會、故宮。陳時中則是衛福部、勞動部、輔導會、農業部（食安）、原民會。楊珍妮督管經貿談判相關業務，還有僑委會、外交部。季連成督導內政部（災防、消防、空勤、役政、民政、移民）、海委會（海巡）、國防部等業務。林明昕則需督導陸委會、法務部、內政部（戶政、治安、警政）、通傳會、中選會、海委會（海巡除外）、黨產會，以及個資籌備處。

內政部 國防部 行政院

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