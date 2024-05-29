4000噸級新竹艦首度遠洋巡護 管碧玲登艦慰勉

海巡署4000噸級新竹艦今（29日）進行太平洋公海漁業巡護任務，維護台灣遠洋漁船安全及公海巡護。海委會主委管碧玲登艦慰勉，並肯定新竹艦萬浬護漁，善盡國際義務。

海洋委員會表示，海巡署每年有2至3航次的例行遠洋巡護，今年第1航次由新竹艦出任務，本次航程35天，預計航行超過1萬浬，這也是新竹艦首度執行遠洋巡護任務。

海委會主任委員管碧玲在新竹艦上接受中央社記者訪問表示，這次「海巡勇艦、萬浬護漁」任務，將執行公海漁業巡護，登檢船隻、取締違法船隻以及氚水取樣，保障海域安全。

面對中國漁民屢次侵犯台灣海域，管碧玲表示，捍衛主權是海委會最重要任務，護漁也是很重要的一環，不會挑釁中國漁船但也不會退縮，只要他們越界捕魚，海巡署就會執行驅離，「該抓就抓」。

在中國軍演結束隔1天，1艘中國漁船26日因船艙進水故障，誤闖馬祖莒光海域，海巡署偵獲後協助救援，並在限制水域外移交給中國漁政船戒護返回中國。

管碧玲對此表示，海巡基於人道救援，都會全力協助，海巡人員告訴她，「永遠守著和平與人道原則」，會無怨無悔幫助需要的人。

此外，針對28日又有4艘中國海警船闖金馬限制水域，管碧玲再度呼籲中國要體認區域和平的重要，表示對於善意不被中國接受，她感到遺憾，但海巡依舊會堅守崗位，守護海上和平與人道。她鼓勵海巡人員，「你們做的事，全世界都在看」，要對自己堅守的價值感到驕傲。

管碧玲表示，面對中國海警船的挑釁，雖會增加海巡勤務，但海巡仍舊會堅守崗位，也盼能加強海巡裝備持續壯大海巡量能，巡護勤務將朝海空一體，加強空中監測能力。

海委會表示，在行政院的統合下，攜手打造遠洋漁船「安全五重防護網」，使漁民得到更完整、充分的保護，這次新竹艦遠航護漁也有配備遠距醫療設備，可利用此系統與國內醫師進行會診，對傷病患進行更準確的醫療救治，也是展現「Taiwan can help」的最佳表現。