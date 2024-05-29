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中共將發射運載火箭飛越台灣ADIZ 國防部：22共機艦持續在台海活動
國防部今天表示，昨（28）日上午6時至今天上午6時，偵獲共機13架次，其中3架次逾越海峽中線及進入西南、東南空域，並偵獲共艦5艘次及海警船4艘次，持續在台海周邊活動；中共並將於30日發射運載火箭，飛越台灣ADIZ。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部表示，根據美國聯邦航空總署（FAA）的資訊，中共預計在30日於西昌衛星發射中心發射運載火箭，飛行方向為西太平洋，飛行路徑將經過台灣防空識別區（ADIZ）。
國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午9時39分至下午6時0分，在台灣海峽空域偵獲中共11架次主、輔戰機及無人機，其中1架次逾越海峽中線，該架共機距離鵝鑾鼻約145浬。
國軍昨天下午6時1分至晚間9時23分，於台灣西南空域偵獲中共輔戰機計1架次，距離鵝鑾鼻約73浬；另於昨天上午9時9分至上午11時53分，在台灣西南空域偵獲1架次無人機，該架無人機自台灣西南空域一路飛行至東南空域，距離鵝鑾鼻約44浬。
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