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卓榮泰施政報告秉持4個堅持 維持現狀、確保台海穩定

中央社／ 台北28日電

行政院長施政方針報告今天送抵立法院，行政院長卓榮泰在書面報告中提到，秉持前總統蔡英文「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀、確保台海和平穩定；積極落實「和平四大支柱行動方案」，守護國家主權，維護台灣整體利益，推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。

立法院朝野黨團5月16日協商同意，定於5月31日邀請新任行政院長卓榮泰率同各部會首長列席進行施政方針報告並備詢。

根據送抵立法院的行政院長施政方針報告書面報告內容，聚焦「內政、族群及海洋」、「外交、國防及兩岸關係」、「經濟及農業」、「財政及金融」、「教育、文化及科技」、「交通及數位發展」、「司法及法制」、「勞動、衛生福利及環境」等面向。

卓榮泰表示，新政府未來施政重點將致力於擴大社會投資，減輕家庭負擔；發展創新經濟，實現智慧國家願景；推動綠色成長與2050淨零轉型；擴大醫療投資，打造健康台灣；落實均衡台灣，點燃在地希望；厚實軟實力，打造國家品牌；邁向多元平權的共榮社會；打造韌性台灣，維護安全與和平。

其中，外交方面，卓榮泰指出，建構民主、和平、繁榮三合一的總合外交體系，從價值外交、同盟外交、經貿外交三領域切入，延續踏實外交路線，推動互惠互助的信賴外交。

卓榮泰表示，全力鞏固與邦交國關係，並深化與無邦交國實質關係，尤其強化與理念相近國家合作；強化非政府組織（NGO）國際連結，對區域級國際社會做出貢獻，並為世界貢獻良善的力量。

另外，維護已加入的國際組織會籍與權益，爭取參與尚未加入的重要功能性國際組織與區域經濟整合機制，提升及擴大國際事務參與，強化區域合作，透過多重參與多邊組織強化台灣與各國實質關系。

卓榮泰在施政方針報告中也指出，善用國家軟實力推動公眾外交及國際傳播，具體傳達台灣做為國際民主盟友和平形象，並爭取民眾支持，全面提升國際形象。

國防方面，卓榮泰提及，深化與美國及其他友盟軍事交流合作，維護區域和平穩定。

卓榮泰表示，強化國防自主，以建構不對稱戰力為原則，朝向機動、致命、存活性高等武器裝備特性，建構有韌性的國防戰力；加速國防科技創新，導入無人載具及反制無人機系統等軍事先進科技。

書面報告並指出，推動兵役制度改革，提升訓練強度與深度，強化防衛作戰能力，建立有戰力的現代化部隊；加強跨部會軍民整合協調機制，提升全部社會防衛的韌性；推動後備部隊編成、臨戰訓練及作戰部署改革，建立有效後備戰力。

兩岸關係方面，卓榮泰表示，秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀、確保台海和平穩定；積極落實「和平四大支柱行動方案」，守護國家主權，維護台灣整體利益，推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。

卓榮泰 立法院 行政院

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