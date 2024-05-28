影／賴清德總統花蓮勗勉三軍 為國軍部隊打氣

賴清德總統上午在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄陪同下，冒著不穩定的天候雨勢，從松山搭乘專機飛往花蓮，進行國軍端午節勗勉行程，視察陸軍混合砲兵營及空軍第五戰術混合聯隊並致贈加菜金，為國軍部隊打氣。

賴總統致詞表示「我來花蓮，除了了解各部隊執行任務的狀況，也要感謝各位弟兄姊妹， 堅守崗位，守護國家安全。過去這段時間，因應中國軍演，大家都辛苦了，謝謝你們」。賴總統先看了陸軍混砲營、海軍海鋒機動第四中隊，最後視察空軍第五戰術混合聯隊，與國軍將士一同用餐，致贈加菜金慰勞。