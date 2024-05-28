中共圍台軍演後視導三軍部隊 賴清德：大家辛苦了

中國解放軍日前結束2天的圍台軍演，賴清德總統今（28）日到花蓮視導陸海空軍部隊。他表示，除了了解各部隊執行任務的狀況，也要感謝各位弟兄姊妹堅守崗位，守護國家安全，「過去這段時間，因應中國軍演，大家都辛苦了，謝謝你們」

賴總統上午在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄陪同下，視導、勗勉陸軍混合砲兵營、海軍海鋒機動第四中隊、空軍第五戰術混合聯隊，同時也與國軍部隊、幹部及官兵代表會餐。

賴總統與官兵餐敘前表示，他先看了陸軍混砲營、海軍海鋒機動第四中隊以及空軍第五戰術混合聯隊。大家都敏銳地完成各項操演，展現出國軍的專業和高昂的士氣。

賴總統說，剛剛空軍第五聯隊的飛行員，也仔細向他說明，對共機擾台的因應作為，以及戰機的裝備性能。大家都在24小時輪班待命，執行空中巡邏任務，尤其在聯隊長的帶領下，「各位弟兄姊妹，都以堅定的決心、卓越的戰技，發揚空中戰力，守護我們的領空」。

賴總統說，除此之外，上個月花蓮發生地震造成災害，第二作戰區的國軍弟兄姊妹，都立即投入救災行列，並且同步支援各式救災車輛和機具，讓救災工作可以順利進行。他要給大家最大的肯定，也要感謝大家全心全力的付出。

賴總統表示，再過不久就是端午節，「今天我們特別準備了肉粽，來慰勞大家」。保家衛國沒有假期，正因為國軍弟兄姊妹堅守崗位，國人才能安心過節。「我們一起繼續努力，讓國家更安全，謝謝大家」。