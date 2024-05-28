紀念經國號首飛35年 漢翔：無IDF就無F-16與幻象
民國78年5月28日，由空軍航發中心研製的IDF戰鬥機，原型機在台中清泉崗機場首度升空試飛。35年後的今天，已經改制為漢翔航空工業公司的航發，在官方臉書發表文章與照片，紀念我國航空工業的光輝時刻。
漢翔指出，民國70年代，國際情勢激烈變化，國防武獲來源中斷。當時國內已先後成立航發中心、中山科學研究院，累積相當的研發基礎，在先進戰機需求迫切的情況下，一項時代性的國家計劃展開。在此時空背景下，經國號戰機的誕生，似是偶然，也是必然。IDF三個字母，代表著中華民國航空工程師的理想、心血及成就，也陪伴多少同仁走過人生重要階段。35年過去，流過的汗水血淚，都已化作收成的喜悅。
漢翔表示，經國號由中華民國獨立研發，代表我國擁有製造、測試、修改、武掛、升級等自主權，把所有知識與科技紮紮實實掌握在手中，這就是國防自主，這就是國機國造。
文章最後並強調，IDF研製是我國航空史的光輝歲月，回首來時路，沒有IDF，就沒有今日中華民國的空防，更不會有後來F-16及幻象2000的引進。
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