國防部長顧立雄訪海空司令部 感謝官兵守護中華民國主權

國防部長顧立雄今天視導海、空軍司令部，對國軍官兵在中共聯合軍演期間，以及近期戰演訓任務中的付出給予肯定，他說，感謝官兵在國家及台海安全有需要時，沉著面對敵人挑戰，守護中華民國主權及自由民主生活。

有自稱空軍飛官的民眾日前在Dcard發文，稱飛官近年被「操到爆」，寧願賠錢也要退伍。顧立雄說，近期部分傳聞，意圖污名空軍實在讓人氣憤。他相信每名空、地勤官兵都不能忍受假消息的汙衊，更要以實際行動守護領空安全，善盡保國衛民職責。

軍聞社報導，顧立雄下午在相關主管陪同下，先後赴空軍、海軍司令部，聽取單位任務簡報，並轉達三軍統帥總統賴清德慰勉之意，強調政府會運用充分的資源，支持、完善官兵照顧，滿足國軍戰備需求；同時期勉官兵延續光榮傳統，在國家及台海安全需要時，沉著面對敵人挑戰，守護中華民國主權及自由民主的生活。

顧立雄表示，空軍平時除應處共軍灰色地帶襲擾，戰時更承擔確保台海空優重要使命，捍衛領空安全。全體官兵秉持忠勇軍風，戮力戰訓本務，不斷精進本職學能，在工作崗位上恪盡職責。面對近期中共持續加大擾台力度，空軍戰機的轟鳴就是讓民眾安心的聲音；只要看到空軍鐵翼蔽空，民眾就安心。

他說，全體飛行員以大無畏精神，無視飛行的風險與挑戰、守護台海領空，然而近期部分傳聞，意圖污名空軍實在讓人氣憤。他相信每名空、地勤官兵都不能忍受假消息的汙衊，更要以實際行動守護領空安全，善盡保國衛民職責。

顧立雄視導海軍司令部時指出，台灣四面環海，海軍與國家安全緊密連結。確保海上交通線，是國家經濟發展與人民安定生活最重要的一環。面對中共不理性地在台灣周邊海空域展開軍演，海軍官兵頂著風浪不分畫夜在第一線守護海疆，透過專業分工及團隊合作，讓共艦難越雷池一步。

顧立雄表示，在中共宣布軍演的同時，賴總統也首次以三軍統帥身分視導部隊，海軍陸戰隊展現了扎實訓練的成果，也證明海軍是一支能夠捍衛國家主權、維護海疆的力量。