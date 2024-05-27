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偵獲中共新款無人機！日本F-15於東海上空拍到「無偵10」無人機

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中共新款無人機 日本F-15首度空中攔截

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
日本防衛省統合幕僚監部發布，5月27日上午，無偵10無人機的飛行路線。圖/日本防衛省
日本防衛省統合幕僚監部發布，5月27日上午，無偵10無人機的飛行路線。圖/日本防衛省

日本防衛省統合幕僚監部（參謀本部）於今天（27）傍晚宣布：本日上午，在東海上空偵獲一架中共「無偵10」（WL-10）無人機，航空自衛隊F-15J戰機緊急起飛，確認對方機種。這是統合幕僚監部首度在空中拍到此型機種，也是4月1日以來，首度發布中共解放軍飛機動態的消息。

無偵10是一種使用WP11噴射發動機的偵察/攻擊兩用大型無人機，由大陸的中國航空工業集團製造，2016年首度對外公開，2022年珠海航展公布量產型。此次日方公布的照片上，本機的V型尾翼上已可見到五碼的序號，顯示已經進入部隊服役。依據原廠說法，本機執行偵察任務時，可在14000公尺高空，維持620公里時速巡航，並具備匿蹤能力。如果執行「察打一體」任務，可在翼下攜帶對地導引武器。

日本自衛隊F-15戰機空中拍下的中共無偵10無人機。圖/日本防衛省
日本自衛隊F-15戰機空中拍下的中共無偵10無人機。圖/日本防衛省
無偵10無人機。圖/引自中央電視台畫面
無偵10無人機。圖/引自中央電視台畫面

中共 自衛隊 解放軍

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