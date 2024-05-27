中共新款無人機 日本F-15首度空中攔截

日本防衛省統合幕僚監部（參謀本部）於今天（27）傍晚宣布：本日上午，在東海上空偵獲一架中共「無偵10」（WL-10）無人機，航空自衛隊F-15J戰機緊急起飛，確認對方機種。這是統合幕僚監部首度在空中拍到此型機種，也是4月1日以來，首度發布中共解放軍飛機動態的消息。

無偵10是一種使用WP11噴射發動機的偵察/攻擊兩用大型無人機，由大陸的中國航空工業集團製造，2016年首度對外公開，2022年珠海航展公布量產型。此次日方公布的照片上，本機的V型尾翼上已可見到五碼的序號，顯示已經進入部隊服役。依據原廠說法，本機執行偵察任務時，可在14000公尺高空，維持620公里時速巡航，並具備匿蹤能力。如果執行「察打一體」任務，可在翼下攜帶對地導引武器。 日本自衛隊F-15戰機空中拍下的中共無偵10無人機。圖/日本防衛省 無偵10無人機。圖/引自中央電視台畫面