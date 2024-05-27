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阻共軍快速登陸 麥考爾：台灣須強化海軍戰力

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）昨率團抵台，今中午接受媒體提問時指出，他認為，台灣需要更多海軍戰力，以防共軍在兩岸開戰之時迅速登陸台灣本島。圖／外交部提供
美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）昨率團抵台，今中午接受媒體提問時指出，他認為，台灣需要更多海軍戰力，以防共軍在兩岸開戰之時迅速登陸台灣本島。圖／外交部提供

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）昨率團抵台，今中午接受媒體提問時指出，他認為，台灣需要更多海軍戰力，以防共軍在兩岸開戰之時迅速登陸台灣本島。

麥考爾受議長強生（Mike Johnson）指派，在我國新任總統副總統宣誓就職後，率領跨黨派重量級議員慶賀團來台，於26日晚間抵達台灣，訪團成員包括民主黨籍眾議員潘尼達（Jimmy Panetta）、眾院外交委員會印太小組主席、共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）、民主黨籍眾議員胡樂涵（Chrissy Houlahan）、共和黨籍眾議員威爾森（Joe Wilson）及眾議院「國會台灣連線」（CTC）共同主席、共和黨籍眾議員巴爾（Andy Barr），預計訪問台灣5日。

麥考爾訪問團今中午在接受外交部長林佳龍宴請之前，短暫接受媒體訪問，被問及台灣需要什麼樣軍備上的調整，以面對未來多變的情勢？麥考爾認為，台灣應更關注在海軍戰力上。

他認為，共軍近日在台海周圍發動軍演，可說是共軍若採取海上封鎖的借鏡，可供台灣作為警告，和參考，未來要如何做出應對。

麥考爾表示，就他來看，最能有效嚇阻、阻止共軍行動的軍備，海上戰力將是關鍵。他認為，台灣的主要目標就是阻擋共軍登陸，而地面武器難以達到預期的效果。

麥考爾表示，若兩岸開戰，頭幾日的戰事將會非常激烈，速度也非常快。他強調，現在至關重要的是，必須確保台灣有足夠的武器威嚇習近平的軍隊，讓習近平在軍事計算上趨向悲觀。

麥考爾表示，包括魚叉反艦飛彈、反艦潛艇等都是關鍵的部署，並點出不管是澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）由美國和英國出面支持澳洲部署核潛艦，以及美國、日本、印度、澳洲「四方安全對話」（Quad）都是希望因應區域威脅的夥伴關係。

針對美方對台軍售交貨延遲的問題，麥考爾則指出，部分問題出在美國的軍事工業上，並坦言說，他擔任外委會主席期間，注意到他們在批准對外軍售後，都要等2至5年才會完成交付，他認為，這對台灣來說，實在太久了。

他表示，他不斷與美國當局協調，希望能加速交付軍售的速度，並認為，美國眾議院今年通過「2024年國安緊急補充撥款法案」 （The Emergency National Security Supplemental Appropriations Act of 2024），其中包括「印太安全補充撥款法案」，將提供含台灣在內的印太區域國家20億美元「外國軍事融資」（FMF）經費，及編列19億美元經費供美國及應美國所請的國家軍援台灣，包括供美國國防部回補援台軍備、支應對台軍事服務、教育及訓練等，約40億美元的款項，進度將比軍售案快得多。

共軍 台美關係 美國 議員

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