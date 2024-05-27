駐紐西蘭代表：台海和平攸關紐國及全球穩定

紐西蘭政府多次重申台海和平重要性，今年5月更罕見批評中國在太平洋漸增的破壞安全行動。駐紐西蘭代表歐江安日前接受紐國媒體專訪強調，台海和平穩定攸關紐西蘭及全球穩定與繁榮，紐國不斷呼籲台海維持和平穩定，有助緩解台海緊張情勢升高。

歐江安接受紐國主流媒體「紐西蘭時事查核廣播電台」（Reality Check Radio NZ）「暢所欲言」（SpeakFree）節目專訪，由紐西蘭前國會議員歐康納（SimonO’Connor）主持。全長1小時8分專訪內容24日以「台紐貿易夥伴、專制後發展的民主及台灣疫情因應」（Taiwan－NZ Trading Partner，Democracy AfterDictatorship，& Their Pandemic Response）為題首播，並刊登於電台網站。

歐江安指出，台、紐自2013年簽署「台紐經濟合作協定」（ANZTEC），紐西蘭對台出口成長超過50%，台灣已為紐國第7大貿易夥伴。台灣在全球供應鏈扮演關鍵角色，擁有全球最完整半導體產業聚落，台海也為全球海空運交通要道。

歐江安強調，台海和平穩定攸關國際社會的安全與繁榮，也是紐西蘭及各國直接利益所在。若中國以武力犯台將對全球經濟發展、海空運、國際貿易往來、現行國際秩序造成嚴重衝擊。

歐江安表示，台灣政府感謝紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）及副總理兼外長皮特斯（Winston Peter）四度公開重申支持台海和平穩定，反對片面改變現狀，兩岸歧見必須以對話和平解決，不得訴諸武力、逼迫或威脅手段。紐方不斷呼籲台海維持和平穩定，有助緩解台海緊張情勢升高。

歐江安也闡述台灣新政府外交施政理念指出，台灣面臨中國長期文攻武嚇，卻以堅韌無比的決心應對。總統賴清德就職演說重申台灣追求和平決心，但不會忽視中國併吞台灣的企圖，將積極落實「和平四大支柱行動方案」。

歐江安指出，近來民主國家屢發生遭中國官方資助的駭客入侵網站及電郵事件，企圖操弄選舉，台灣也深受其害。中國在台灣選舉期間以假訊息等介入大選，選後更對台密集進行灰色侵擾與挑釁，進行實彈軍事演習、頻繁施放高空偵探氣球等，片面改變台海現狀、破壞區域和平穩定。

歐江安指出，面對中國灰色騷擾及認知戰術，台灣已進行多項國防改革，包括發展不對稱戰力、延長兵役及操練方式、採購可強化台灣防護與生存能力的武器、提升國人對戰爭的警覺與準備等。台灣「備戰而不求戰，應戰而不怯戰」，並「以實力止戰」。

針對台灣推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定 」（CPTPP），歐江安表示，2023年紐西蘭擔任輪值主席國時，已有通過英國入會案的成功結果，目前尚有包括台灣在內共6個經濟體提出申請。台灣已符合CPTPP所訂定高標準，也擁有「展現遵守貿易承諾」良好紀錄，有信心已完全符合協定高標準及滿足一切入會條件，期盼今年CPTPP各會員國針對申請國入會建立審查機制，儘速成立個別入會工作小組，依各國準備表現審查其入會資格。