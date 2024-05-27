快訊

「住戶」指充電樁走火釀禍？新竹豪宅火警傳聞滿天飛 消防局說話了

中職／狀元大熱門吳念庭首次證實 確定參加今年選秀會

關門濃煙仍猛竄！竹市晴空匯深夜火警 消防分隊長第一間拍片救百戶畫面曝

駐紐西蘭代表：台海和平攸關紐國及全球穩定

中央社／ 雪梨27日專電

紐西蘭政府多次重申台海和平重要性，今年5月更罕見批評中國在太平洋漸增的破壞安全行動。駐紐西蘭代表歐江安日前接受紐國媒體專訪強調，台海和平穩定攸關紐西蘭及全球穩定與繁榮，紐國不斷呼籲台海維持和平穩定，有助緩解台海緊張情勢升高。

歐江安接受紐國主流媒體「紐西蘭時事查核廣播電台」（Reality Check Radio NZ）「暢所欲言」（SpeakFree）節目專訪，由紐西蘭前國會議員歐康納（SimonO’Connor）主持。全長1小時8分專訪內容24日以「台紐貿易夥伴、專制後發展的民主及台灣疫情因應」（Taiwan－NZ Trading Partner，Democracy AfterDictatorship，& Their Pandemic Response）為題首播，並刊登於電台網站。

歐江安指出，台、紐自2013年簽署「台紐經濟合作協定」（ANZTEC），紐西蘭對台出口成長超過50%，台灣已為紐國第7大貿易夥伴。台灣在全球供應鏈扮演關鍵角色，擁有全球最完整半導體產業聚落，台海也為全球海空運交通要道。

歐江安強調，台海和平穩定攸關國際社會的安全與繁榮，也是紐西蘭及各國直接利益所在。若中國以武力犯台將對全球經濟發展、海空運、國際貿易往來、現行國際秩序造成嚴重衝擊。

歐江安表示，台灣政府感謝紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）及副總理兼外長皮特斯（Winston Peter）四度公開重申支持台海和平穩定，反對片面改變現狀，兩岸歧見必須以對話和平解決，不得訴諸武力、逼迫或威脅手段。紐方不斷呼籲台海維持和平穩定，有助緩解台海緊張情勢升高。

歐江安也闡述台灣新政府外交施政理念指出，台灣面臨中國長期文攻武嚇，卻以堅韌無比的決心應對。總統賴清德就職演說重申台灣追求和平決心，但不會忽視中國併吞台灣的企圖，將積極落實「和平四大支柱行動方案」。

歐江安指出，近來民主國家屢發生遭中國官方資助的駭客入侵網站及電郵事件，企圖操弄選舉，台灣也深受其害。中國在台灣選舉期間以假訊息等介入大選，選後更對台密集進行灰色侵擾與挑釁，進行實彈軍事演習、頻繁施放高空偵探氣球等，片面改變台海現狀、破壞區域和平穩定。

歐江安指出，面對中國灰色騷擾及認知戰術，台灣已進行多項國防改革，包括發展不對稱戰力、延長兵役及操練方式、採購可強化台灣防護與生存能力的武器、提升國人對戰爭的警覺與準備等。台灣「備戰而不求戰，應戰而不怯戰」，並「以實力止戰」。

針對台灣推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定 」（CPTPP），歐江安表示，2023年紐西蘭擔任輪值主席國時，已有通過英國入會案的成功結果，目前尚有包括台灣在內共6個經濟體提出申請。台灣已符合CPTPP所訂定高標準，也擁有「展現遵守貿易承諾」良好紀錄，有信心已完全符合協定高標準及滿足一切入會條件，期盼今年CPTPP各會員國針對申請國入會建立審查機制，儘速成立個別入會工作小組，依各國準備表現審查其入會資格。

台海 歐江安 紐西蘭

延伸閱讀

新聞透視／賴政府對拜登論述 不宜太樂觀

比照紐西蘭訂有薪流產「喪假」？勞部：評估政府提供薪資可行性

陸防長董軍將出席香會可望晤美防長 台海將是議題之一

解放軍圍台軍演結束後喊「打獨」6字訣 台總統府斥挑釁國際秩序

相關新聞

阻共軍快速登陸 麥考爾：台灣須強化海軍戰力

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）昨率團抵台，今中午接受媒體提問時指出，他認為，台灣需要...

戰管九頭蛇／國軍作戰指揮管制系統「九頭蛇化」 殺傷共軍有何預期效果

國軍作戰指揮、管制分散風險，目的是每個作戰區都可相互替代或獨力作戰，提高存活力與防衛能力。戰略學者說，這類似「九頭蛇」的組織，令敵人無從斬斷。 理想狀況下，國軍以若干備援指揮中心，接替衡山指揮所功能受損，甚至無法運作時的聯合作戰指揮任務，持續運用聯合防空和聯合截擊等戰力來殺傷共軍，維持國軍有組織的抵抗。 這樣的計畫，預期效果如何？國軍又必須加強哪些軟、硬體準備？

現存唯一功勳軍艦 中海艦哪落腳？竟無處收留

國軍現存唯一曾擊沉共軍艦艇的登陸艦「中海」號，二○一○年退役，海軍一度考慮將其以廢鐵標售，但在艦上老兵等各方人士奔走下，...

年年下滑！可徵役男首跌破10萬人 國防部預判2031年僅剩7.4萬人

國防部指出，受少子化影響，內政部列管可徵役男預判，自民國111年起呈逐年遞減趨勢，今年尚有9萬7828人、首度跌破10萬...

安全人士：匿名飛官貼文全杜撰 疑賴疑軍「典型認知操作」謀分化台灣

有自稱空軍飛官的民眾在Dcard發文，稱飛官近年被「操到爆」，寧願賠錢也要退伍。安全部門人士今天指出，相關言論都是杜撰、...

認知操作？金門二膽碼頭驚現「謎樣紙盒」 議員、學者這麼看

金門二膽碼頭出現包有政治口號紙張「大禮包」，金防部直言是「典型認知操作伎倆」，引發討論。金門縣議員認為，大陸主張大家都清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。