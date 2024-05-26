年年下滑！可徵役男首跌破10萬人 國防部預判2031年僅剩7.4萬人

國防部指出，受少子化影響，內政部列管可徵役男預判，自民國111年起呈逐年遞減趨勢，今年尚有9萬7828人、首度跌破10萬人，至120年、僅剩下7萬4036人；另外，志願役編現比也呈現下滑趨勢，將強化招募工作。

國防部近日送交「國軍志願役人力編現比改善」、「國軍人力需求及招募、留用」、「國軍人才招募及長留久用」等報告書至立法院。

報告書指出，受少子化趨勢、疫情、就業市場競爭影響等因素，加上福利與待遇誘因不足，對招募留營工作產生衝擊，自111年起志願役人力呈下降趨勢。數據顯示，109年編現比89%、110年88%、111年82%、112年80%。

針對內政部列管可徵役男預判，自111年起呈逐年遞減趨勢，今年尚有9萬7828人，首度跌破10萬人，到120年僅剩7萬4036人。數據顯示，均呈現年年下滑趨勢。

至於精進作為，國防部說明，將透過完善編組招募人力、賦予召募員明確目標與責任分工、擴大新訓旅招募宣導、提高招募獎金、深耕校園與鄰里宣傳、媒體宣傳等方式進行。

針對留營率，國防部提到，今年整體留營率78%，已達到年度76%計畫目標，將持續強化相關工作。

另外，國防部也在「志願役不適服原因檢討及提高留營率」報告書中提到，統計112年1月至10月志願役官兵士兵不適服人數共4172人，其中個人申請3655人（占87.6%）、汰除517人（占12.4%），以士兵3155人最多、占比75.6%；其中不適服原因分析，以生涯規劃最多（52.2%），適應不良次之（27.1%）。

國防部提到，若再探究官、士兵留營率，以士兵74%較低。原因是，軍士官因接受完整軍事訓練，較能適應部隊環境，且薪資待遇較志願役士兵優渥；而士兵多屬年輕族群，易受外在誘惑而離營。

國防部強調，國軍因受疫情、少子化影響，對留營工作產生衝擊，將持續針對新進人員加強輔導、精進關照顧、改善工作環境及強化領導統御等作為，以達到人員長留久用政策目標。