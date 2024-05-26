國軍飛官年底確將面臨退伍潮 背後原因非賴總統一席話

賴總統一上任，兩岸局勢就更加緊繃。網路論壇「Dcard」出現1篇自稱現役飛官的文章，表示總統從未考慮部隊基層壓力已到臨界點，接下來空軍遲早會垮，自己寧願賠錢走人。空軍司令部則表示，網路說法並非事實，民眾要提防有心人士散播假訊息。

官員私下透露，文章作者自稱的學歷等背景，目前查不到與之相符的飛行員，判斷是單純假託放話。不過今年底的退伍人數，確實會比前幾年更高。原因是全軍大多數飛官的「續服獎助金」都將在年底約滿，眾人必須選擇續留軍中至少5年，或是轉往民航發展。至於此時的兩岸關係，對於飛官選擇未來時的考量，當然會有影響，但並非直接原因。

民國109年，蔡總統在參謀總長沈一鳴公祭時宣示，大幅提高「續服獎助金」。發放對象是服役超過14年、已可選擇退伍的飛官。定翼機（戰鬥、運輸、反潛）部隊中校，在本俸與飛行加給之外，每年再加發144萬元，少校、上校108萬元，直升機中校每年可領102萬，少校、上校72萬。獎助金1簽5年，如果中途反悔退伍，必須退還已領款項。

當時新制上路時，空軍司令部決定，所有飛官均由109年元旦重新起算。因此空軍宣稱，過去4年離退人員數字都「無異常」，真正原因是多數飛官都被契約綁住，退伍數量自然很少。今年底所有人同時面臨重新抉擇，自然有相當比例轉往民航。

此外，網路出現1張「華航113年軍方退役機師應徵人員名冊」，其中包括一些曾被媒體報導的知名飛官，同樣也是偽造。因為想退伍者不會現在報退，而會等到年底。名冊上註記這些人未來分發駕駛的機種，也不符合航空公司運作模式。