安全人士：匿名飛官貼文全杜撰 疑賴疑軍「典型認知操作」謀分化台灣

有自稱空軍飛官的民眾在Dcard發文，稱飛官近年被「操到爆」，寧願賠錢也要退伍。安全部門人士今天指出，相關言論都是杜撰、「假的」，屬520後網路社群的「疑美、疑賴、疑軍」等系列假訊息認知戰操作，目的是操弄分化台灣軍民關係。

自稱空軍飛官的民眾24日在Dcard發文稱，今年以來，隊裡很多飛官報退，甚至有年輕飛官寧願賠300萬也要走。空軍司令部昨天表示，此網路內容並非事實，不排除是敵人認知作戰伎倆，呼籲民眾應謹慎留意網路匿名訊息。

針對這起「匿名飛官」事件，安全部門人士今天表示，共軍於23、24日連續兩天，以「懲戒台獨」為藉口在台海周邊舉行軍演，除中國官媒持續發布各種威嚇性新聞，台灣網路社群亦出現許多來源可疑的錯假訊息，企圖對台灣社會進行以恫嚇、分化為目的的認知操作。

安全人士指出，其中來自網路上數篇題為「給賴總統的一封信」、「我的飛官老公太難了」等貼文，均指控是賴政府挑釁中共才造成軍演，而台灣空軍弟兄和眷屬，甚至為此倦勤或表達不滿等。

安全人士分析，就匿名飛官所自稱的學校看，空軍從飛訓部到各聯隊的現役飛官中，無人畢業於「南台科技大學」，而經過安全單位追查，確認相關貼文者從身分到內容，全部都是杜撰，並結合一條龍式的傳播途徑，無疑是典型的認知操作。

安全人士指出，「匿名飛官」貼文貼出後，隨即被轉貼至「靠北長官2024」、「靠北空軍」、「一人一讚 馬總統感恩有您 永遠支持您」等多個網路社群，並有特定政治人物與媒體，轉為政治發言或新聞；針對國軍、特定政治傾向族群，進行分化與操弄的意圖極為明顯。

再從貼文的敘事脈絡看，安全人士分析，這一系列貼文都是透過社群匿名發表，先以假冒飛官或眷屬名義，加強身分權威性並吸引同情，進而散布空軍對新任總統的質疑，且將國軍官兵簡化成是「為錢」從軍，藉此讓台灣民眾懷疑國軍能否維持和平穩定。

安全人士表示，匿名飛官這類同性質貼文，全數以「鎖帳號」、「匿名」等方式掩蔽網路足跡，或相關帳號從設立起只發表一篇貼文，再從這一系列貼文的發文流程、內容文本與敘事脈絡看，很明顯是一個指揮鏈下的集團作為。

不過，安全人士指出，匿名飛官的污衊貼文，也引發空軍人員不滿與怒火，有飛官揶揄「這位網軍是飛竹蜻蜓吧」，亦有飛官說「台灣飛官還得美國、法國的接受各種國際化的訓練，你確定你行？」