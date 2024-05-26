國軍推動戰術戰傷救護 學者退將：提高士氣與存活率

國軍近年師法美軍實戰經驗，深化戰術戰傷救護（TCCC）專業養成。專家與退休將領指出，戰傷救護將能提高戰場存活率，官兵也會因知道鄰兵有受過相關訓練，受傷了會得到同袍急救，因而堅定戰志不怯戰。

救護訓練攸關戰場存活率，國軍借鏡俄烏戰爭及以哈衝突，學習美軍實戰經驗，除培養具備基礎的緊急救護（EMT）人員，亦強化戰傷急救專業養成，自去年底迄今，已完訓623名官兵。

退役陸軍少將郭力升接受中央社記者訪問時表示，戰術戰傷救護（Tactical Combat Casualty Care, TCCC）可以說是「戰力倍增器」，國軍推動戰術戰傷救護，可達到包括提高戰場存活率、維繫部隊戰力、堅定官兵的戰志、提升野戰醫療等4大效益。

郭力升解釋，美軍在第二次世界大戰，受傷官兵的戰場存活率約為70%，越戰時大量使用直升機後送，所以提升到85%；當美軍在1996、1997年左右開始推動TCCC，之後在阿富汗與伊拉克的戰事，再將戰場受傷官兵的存活率提升到93%。

郭力升說，當傷亡人數減少時，部隊戰力就能有效維繫，而官兵知道身旁的同袍都有接受TCCC，知道若受傷後會有即時的救助跟後送，就會堅定戰鬥意志，而不會怯戰；當官兵受過戰傷救護訓練，能有效處理戰傷同袍，將能使戰時珍貴的醫療資源，用在嚴重的傷患或是優先處理的對象。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，戰場上的軍人會受到各種傷害，包含槍傷、燒傷、鈍器擊傷等，透過深化戰術戰傷救護專業，訓練士兵自救之外，還可以救人，大幅提高戰場存活率，而當戰場上的軍人知道同袍有受過相關訓練，若受傷會受到同袍的急救，也能提高戰鬥士氣。

不過，目前國軍的TCCC訓練資格，僅限國軍官兵和相關政府單位，民間人士除了緊急救護技術（EMT）可以學習外，另有部分民間團體與組織，在推廣戰術緊急傷患救護（Tactical Emergency Casualty Care, TECC）課程。

針對「TCCC」與「TECC」的差異，推廣戰術緊急傷患救護觀念的「麥迪克。急救小組」組長陳柏翰受訪說，這兩者都是美國針對衝突情境所衍生而來，最直接差異點在於，TCCC不論是施救者或傷者都是戰鬥人員，而TECC的施救者多半是警消及醫護人員，即警消及民眾都有可能是傷者，但不會面對軍事等級的威脅。

陳柏翰表示，「TCCC」與「TECC」兩者在單項技術、處置流程與框架等差異並不大，只是會針對不同族群設計不同的情境。