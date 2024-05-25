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顧立雄赴國防部應變中心 聽取台海周邊共軍動態報告

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國防部長顧立雄今天視察國防部應變中心，聽取台海周邊共軍動態報告。圖／國防部提供
國防部長顧立雄今天視察國防部應變中心，聽取台海周邊共軍動態報告。圖／國防部提供

國防部顧立雄今日赴國防部應變中心，聽取台海週邊共軍動態報告，並同意參謀總長梅家樹上將建議，解除各級應變中心開設、回復戰情中心常態運作。顧立雄除對所有官兵戮力戰備的表現，給予肯定與嘉勉；也提醒持續累積經驗與智慧，不斷成長實戰能力，綿密與海巡等國安團隊合作，共同確保國防安全。

顧立雄在梅家樹等幹部陪同下聽取海空情動態、戰備部隊狀況暨輿情分析，肯定各級在應對共軍演習過程中，先期掌握預警情資、得宜應變，並先制主導認知戰場，有效安定民心，齊心努力守護自由民主。

顧立雄提醒各級幹部，隨著敵情威脅的發展，配合灰色地帶襲擾，以實現其將台海內海化企圖的行動，可能增加。國軍必須不斷累積應處經驗，以創新思維成長戰力；並與國安團隊密切合作、先制認知戰場，共同捍衛自由民主價值，守護國家安全。

國安 國防部 顧立雄

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