澎湖海巡3廳舍落成啟用 建構優質新服務環境

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊新建南北寮、風櫃東及烏崁安檢所等3處新建廳舍，今天同步舉行聯合揭牌啟用典禮，除了成為在地社區地標外，也提供海巡人員一處舒適工作場所。

第七岸巡隊新建南北寮、風櫃東及烏崁安檢所等3處新建廳舍，今天在湖西南北寮安檢所舉行，由金馬澎分署副分署長熊同中、澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、議長陳毓仁、澎湖防衛指揮部政戰主任許力仁、澎湖地檢署檢察長陳佳秀等人共同剪綵揭牌與觀禮。

金馬澎分署新聞稿表示，為提供岸巡官兵更好生活品質及提升便民服務等工作，在澎湖縣政府、縣議會以及地方支持下，投入新台幣7500多萬經費，重新改建南北寮、風櫃東及烏崁安檢所等3處新建廳舍，打造舒適優質洽公環境及人性化生活空間，以推展「維護漁權、海洋事務、海域治安、海洋保育及救生救難」等5大核心理念，落實對服務民眾，以及岸巡官兵生活照顧。

第七岸巡隊表示，澎湖全縣所轄37個安所、27個執檢站，大都是早年移撥老舊安檢所（站），在組織改組前新建有11處，尚有53尚未改建；民國107起陸續爭取經費改建，已先後完成新建7處安檢所，未來仍持續爭取經費新建。