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不受中共軍演影響 台灣Top Gun照飛訓練
大陸對台展開包圍式軍演，其中台灣東部就有兩處演習區域，國軍除做好適處作為來應對外，各項訓練正常不受影響。被稱為台灣空軍Top Gun所在地的台東志航基地，今天7架勇鷹號高教機在東部上空飛行訓練。軍迷及民眾大讚「台灣不是軟柿子」。
軍方表示，從昨天早上6點到今天早上6點，偵獲共機49架次，其中有35架次逾越海峽中線及西南空域，全部都在掌握，並實施機彈追監，一刻也不敢鬆懈。另除了一般戰備外，其餘基地演訓任務正常，不受大陸解放軍演訓影響，民眾可以放心。
長期透過網路及通訊平台關注追蹤台灣周邊活動的陳姓軍事迷說，台灣周邊海空域這兩天不僅有大陸解放軍機艦持續軍演活動，美軍包括RC-135、P-8A及KC-46A等軍機也在台灣東北部、東部、東南部及西南空域活動，相當熱鬧。
今天清晨5點30分，空軍台東志航基地內戰機巨大轟隆發動機響起，地勤人員在停機坪上不斷來回穿梭，隨即7架勇鷹號高教機滑入跑道，等待放飛指令後，加速起飛升空，並在東部空域展開各項戰術訓練，隨後陸續返航落地。
「對岸軍演，我們更應該訓練。」吳姓市民說，台灣不是軟柿子，對岸愈是演習，我們更要訓練，讓阿共知道我們不好惹，老百姓看到聽到部隊訓練，也很放心也有信心。
另有軍方人士指出，基地內除戰機正常訓練，駐防的防空飛彈部隊也全面戒備，志航基地內編制配備國人自製最新的天弓三型防空飛彈，只要敵機進入我東部外海，就可雷達鎖定全程追監。
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