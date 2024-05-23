黨政人士：總統視導部隊 強化與官兵聯繫、凝聚軍心
總統賴清德今天視察海軍陸戰隊66旅，黨政人士說，賴總統上任第4天，即前往視導軍事相關行程，展現作為三軍統帥，除了強化國防硬體建設之外，同樣重視如何透過視導部隊等方式，強化與官兵情感聯繫，傾聽基層、凝聚軍心。
賴總統下午在國防部長顧立雄陪同下，到海軍陸戰隊66旅視察，這是賴總統上任後，首次以三軍統帥身分視導國軍部隊。總統致詞時說，面對外在威脅，他會持續推動國防改革，捍衛自由民主的價值，守護區域的和平穩定，向世界展現守護民主台灣的決心。
黨政人士表示，賴總統下午前往桃園龜山勗勉海軍陸戰隊66旅，向辛苦的國軍加油打氣。賴總統抵達後，首先聽取簡報、視導相關實戰裝備，隨後進行勗勉合影，並特別頒發加菜金，感謝國軍們堅守崗位的付出與辛勞。
黨政人士說，賴總統上任第4天，即前往視導軍事相關行程，展現作為三軍統帥，除了強化國防硬體建設之外，同樣重視如何透過視導部隊等方式，強化與官兵情感聯繫，傾聽基層、凝聚軍心。
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