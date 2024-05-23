共軍宣布金馬台周邊軍演 國防部表遺憾：嚴陣以待
中共解放軍東部戰區宣布，5月23日至24日將組織戰區陸、海、空及火箭軍，在金馬台周邊開展演習。我國防部表示，此種不理性挑釁、破壞區域和平穩定行動，凸顯其霸道本質，國防部表達遺憾；國防部強調，將依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」檢派海、空及地面兵力應對，嚴陣以待，有信心確保國家安全。
國防部表示，中共東部戰區今日宣布在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演，對於此種不理性挑釁、破壞區域和平穩定行動，國防部表達遺憾，已依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」檢派海、空及地面兵力應對，以實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。
國防部指出，近年中共持續派遣機、艦襲擾，已對全球和平穩定造成實質侵害。此次藉故實施軍事演習，不僅無助台海和平穩定，更凸顯其霸道本質。
國防部強調，面對共軍一再進逼，國軍全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，有能力、有決心、有信心確保國家安全；同時籲請國人，在兩岸情勢嚴峻時刻，扮演堅實後盾、凝聚團結共識，軍民齊心構建防衛作戰關鍵力量，共同守護美麗家園。
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