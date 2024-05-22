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見證台援贈巡防艇 吐瓦魯總理：感謝助強化海巡能量

中央社／ 台北22日電

外交部今天表示，吐瓦魯國總理泰歐南下屏東出席台灣援贈吐國2艘多功能巡防艇的命名及移交儀式，泰歐表示，台吐建交45年來邦誼歷久彌新，推動各領域合作計畫成果豐碩，感謝台灣協助吐國提升海巡能力及強化海洋生態保育的貢獻。

外交部發布新聞稿表示，吐瓦魯國總理泰歐（FeletiTeo）伉儷率慶賀團訪台出席第16任總統、副總統就職大典，並於5月21日南下屏東出席台灣援贈吐國2艘多功能巡防艇的命名及移交儀式。

外交部指出，駐吐國大使林東亨代表政府移交2艘巡防艇，慶賀團團員在場觀禮見證。泰歐致詞表示，台吐建交45年來邦誼歷久彌新，兩國在民主、自由、法治普世價值基礎上推動各領域合作計畫，成果豐碩，並特別肯定台灣協助吐國提升海巡能力及強化海洋生態保育的貢獻。

外交部表示，泰歐宣布2艘巡防艇分別以吐瓦魯語命名為「Te Kaleva」及「Te Akiaki」（兩者均為吐國當地原生鳥類，分別代表「堅毅」及「漁獲豐盛」之意）。林東亨表示，台灣捐贈巡防艇將可滿足吐國執行海岸巡防任務的需求，有效提升吐國的沿岸救援及執法能力。

外交部指出，泰歐伉儷隨即試乘2艘巡防艇，並盛讚巡防艇性能優良，及再次感謝台灣政府協助強化吐國海巡能量。為協助吐國維護海洋資源、共同打擊海上犯罪及非法、未報告、不受規範（Illegal, unreportedand unregulated, IUU）捕魚行為及海巡執法能力，台灣與吐國在111年9月簽署「中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府海巡合作協定」，吐國並於去年7月與台灣簽署捐贈吐國2艘多功能巡防艇合約。

外交部表示，台灣身為印太區域重要發展夥伴，未來將持續擴大與太平洋地區友邦及理念相近國家在各領域的合作，共創印太區域永續和平、穩定及繁榮的發展。

吐瓦魯 外交部 海巡

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