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政策改變 國軍首將中共海警船納任務艦及飛彈監控對象
國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，在今晨6時至昨日的24小時內，國軍偵獲共艦7艘次、海警船4艘次，持續在台海周邊活動。
賴清德總統就職，新內閣就定位，國防部由前國安會秘書長顧立雄主政。國防部每日公布的「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，首度納入中共海警船動態，也將之納入「國軍運用任務艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處」的範圍。過去軍方主張海警船應由海巡艦艇應對，不宜由軍方介入升高情勢。
國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」指出，5月21日6時至5月22日6時止，國軍偵獲共艦7艘次及海警船4艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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