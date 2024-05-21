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特勤中心副指揮官李榮華 接國防部總督察長

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
2019年12月24日，國防部109年上半將官晉任典禮，李榮華（中）與家人合影。記者曾原信／攝影
2019年12月24日，國防部109年上半將官晉任典禮，李榮華（中）與家人合影。記者曾原信／攝影

賴清德總統上任，新任侍衛長邵智君少將在典禮上亮相，預計6月1日將升中將。前總統蔡英文最後一任侍衛長李慶然中將，則轉任特勤中心副指揮官。原副指揮官李榮華中將的去處，引發外界關注。最新消息是，李榮華將出任國防部總督察長，接替已於5月1日屆齡退伍的李兆明中將。

李榮華卸任特勤中心職務後必須回軍，如依將級軍官的一般調動方式，較合理的新職，是本島西部六、八、十等三個軍團之一，結果卻出任通常由資深中將擔任的總督察長。此舉顯示剛上台的顧立雄部長，還不想立即作大幅度的調動，選擇異動規模最小的方式，由李榮華直接「填缺」。

國防部總督察長室設立於2013年，肩負軍中各單位戰技與風紀的督考業務。在原始制度設計上，總督察長應該是以期別輩份高、且不會再升上將的資深中將擔任，以求具備足夠威望與較少顧忌。前三任專職總督察長黃奕炳、夏復華、陳添勝，都是在任上屆齡退伍。然而2015年11月1日，總督察長吳萬教中將調國防大學校長，成為升上將的第一人。2018年9月1日，國防部更以海軍副參謀長高嘉濱少將接任並升中將，創下將總督察長變成「占缺位」的紀錄。李榮華是陸官78（1989）年班畢業，以其年資，總督察長應不會是最後職務。

其他少將級人事調動方面：吳廣菖少將接任陸軍司令部督察長，成家麒少將接任國防部資源司人資處長，李韋德少將接任陸軍砲訓部指揮官，董紹明少將接任花防部副指揮官，文念宗少將接任憲兵204指揮部指揮官，楊承華少將接任陸軍航特部參謀長，蔡則明少將接任陸航特部副指揮官，高廣智上校接任564旅長、占少將缺。

副指揮官 國防部 陸軍

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