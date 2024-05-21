快訊

iPhone SE 4明年登場！「蘋果最親民iPhone」價格外洩 可能不再便宜了

立院大場面...6成5網友不挺民進黨 綠委負面聲量暴增

她混調「2款飲料」助排便 連同事都愛上這味：出手搖感覺會紅

中科院將聘邱國正擔任顧問

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
邱國正將國防部印信交接給新部長顧立雄。記者林澔一／攝影
邱國正將國防部印信交接給新部長顧立雄。記者林澔一／攝影

昨天卸任的國防部前部長邱國正，今天傳出將有新職，擔任中科院有給職顧問。據了解，中科院長張忠誠邀請邱國正的主因，是請他為總金額達2369億元的特別預算案把關，這是以國造各式飛彈為主的海空戰力提升特別預算案。邱先前在國防部長任內執行相關預算，展現出良好的進度控管能力，中科院決定請他繼續幫忙。

海空戰力提升特別預算的執行期程，為民國111年至115年。產製武器項目包括沱江級後續量產計畫（兩階段）、岸置反艦飛彈系統（兩階段，第二階段為增程雄三飛彈）、劍翔無人攻擊載具系統、萬劍空對地飛彈、雄昇（雄二E）攻陸巡弋飛彈系統、天弓三型防空飛彈系統、陸射劍二防空飛彈系統、海巡艦艇加裝雄風飛彈的發射與指管系統，總計8項10案。

中科院 國防部 巡弋飛彈 邱國正

延伸閱讀

國防部歡送 邱國正卸任前不忘提醒建軍備戰

卸任前贈勳李棟樑 國防部長邱國正戲稱「520後就是路人甲」

邱國正談520：全面作好戰備 國防政策應不會轉變太大

中共發布山東艦影片 國防部長邱國正：他們常常秀這個

相關新聞

中科院將聘邱國正擔任顧問

昨天卸任的國防部前部長邱國正，今天傳出將有新職，擔任中科院有給職顧問。據了解，中科院長張忠誠邀請邱國正的主因，是請他為總...

中科院：特聘邱國正為顧問 持續協助科研量產

新任國防部長顧立雄昨天與卸任國防部長邱國正進行印信交接儀式，邱國正同時卸下中科院董事長的職務；中科院今天指出，特聘邱國正...

D-Day80周年／美軍研發搶灘神器 糟糕設計反讓士兵枉死諾曼第灘頭

二次大戰期間，盟軍反攻歐洲，發動諾曼第登陸戰，為了攻占灘頭，對抗德軍優勢火力，盟軍研發了許多特殊裝備，但許多都是閉門造車，實戰運用時效益不大。譬如兩棲DD戰車，大都沉入海中，美軍設計一款步兵的個人裝備，將彈藥，急救包以及其他個人物品，全部收納在一件外套不同口袋當中，讓士兵穿著搶灘登陸，但因關鍵設計失誤，士兵上岸後大都丟棄這件外套不用，甚至還因此枉死。

國軍空中分列式 首登520慶典

賴清德總統、副總統蕭美琴昨天宣示就職，成為中華民國行憲之後第十六任正、副總統。隨著賴總統就職成為新任三軍統帥，國防部隨即...

賴清德就職 國防部：今日無共機越海峽中線

賴清德總統今天宣誓就職，外界關注中共解放軍是否會在台灣附近進行灰色侵擾動作。國防部於晚間發布新聞稿，宣布本日6時至19時...

520總統就職 國軍空中力量展演

520就職典禮上午結束，賴清德總統正式完成交接上任，就職典禮上，國軍也展現空中力量向元首致敬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。