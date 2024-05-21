中科院將聘邱國正擔任顧問

昨天卸任的國防部前部長邱國正，今天傳出將有新職，擔任中科院有給職顧問。據了解，中科院長張忠誠邀請邱國正的主因，是請他為總金額達2369億元的特別預算案把關，這是以國造各式飛彈為主的海空戰力提升特別預算案。邱先前在國防部長任內執行相關預算，展現出良好的進度控管能力，中科院決定請他繼續幫忙。

海空戰力提升特別預算的執行期程，為民國111年至115年。產製武器項目包括沱江級後續量產計畫（兩階段）、岸置反艦飛彈系統（兩階段，第二階段為增程雄三飛彈）、劍翔無人攻擊載具系統、萬劍空對地飛彈、雄昇（雄二E）攻陸巡弋飛彈系統、天弓三型防空飛彈系統、陸射劍二防空飛彈系統、海巡艦艇加裝雄風飛彈的發射與指管系統，總計8項10案。