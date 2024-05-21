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國軍空中分列式 首登520慶典
賴清德總統、副總統蕭美琴昨天宣示就職，成為中華民國行憲之後第十六任正、副總統。隨著賴總統就職成為新任三軍統帥，國防部隨即下令各營區，更換室內懸掛的總統玉照，由事前已經預備好的賴清德照片，換下原先的蔡英文照片。
在總統就職大典上，國防部執行禮兵、典禮司樂、禮砲等勤務，另外負責「國軍聯合樂儀隊操演」、「直升機吊掛國旗」、「空中分列式」及「雷虎小組衝場」等展演。其中以F-16、經國號、幻象兩千等三型主力戰機，與勇鷹高教機執行的空中分列式，以往僅見於雙十國慶，這次首度登上總統就職典禮。
國防部統計，本次支援總統就職典禮暨慶祝大會，總兵力計四百五十員，出動快速機廿五架次、慢速機十二架次。
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