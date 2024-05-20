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文人防長上任 學者：賴政府推國防改革意圖明確

中央社／ 台北20日電
總統賴清德今天正式宣誓就職，「文人」國防部長顧立雄（圖）上任。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
總統賴清德今天正式宣誓就職，「文人」國防部長顧立雄（圖）上任。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

總統賴清德今天正式宣誓就職，「文人」國防部顧立雄上任。學者認為，賴政府第一任期，便任命純文人擔任國防部長，國防改革的意圖明確。新政府應快速強化不對稱戰力的投資，這將是嚇阻侵略並維持友盟國家信任的關鍵，有賴顧立雄的內外溝通。

中華民國第16任總統、副總統就職典禮上午舉行，賴總統正式宣誓就職，新政府啟航。在中共威脅態樣上，共軍近年強化對台武嚇力道，共機擾台架次與新樣態、灰色地帶侵擾等都跟過往不同，除企圖建立「新常態」，亦想讓國軍落入「消耗戰」。

另外是「戴維森窗口」，即前美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）上將曾數度示警，中共對台採取軍事作為的時機，可能落在2027年，雖各界對時間點看法不一，但中共持續完備軍事犯台能力的舉措，仍未停歇。

國防部智庫、國防院學者蘇紫雲認為，無論北京如何挑釁，台灣可展現「單邊對話」的「透明化」作法，以利漸次建立軍事互信，也就是，無論北京是否回應，可透過國防部記者會、陸委會、海基會等管道，單邊公布台灣監控共軍行動及非挑釁的目標，形塑國際戰略對話機制對台灣的信任。

蘇紫雲指出，新政府也應公開肯定美國對台灣的軍事援助，並在此互信基礎下，快速強化不對稱戰力的投資，形成可靠的自我防衛能力，這將是嚇阻侵略並維持友盟國家信任的關鍵，也有賴文人部長顧立雄的內外溝通。

國防戰略方面，前總統蔡英文提出「防衛固守，重層嚇阻」，並強化不對稱戰力的建立，賴總統是否提出新國防戰略，仍待觀察；而潛艦屬不對稱戰力的關鍵裝備，因執政黨在立法院已無過半優勢，後續規劃量產的7艘國造潛艦，考驗執政團隊與國會的溝通。

至於國防預算，近年因持續對美軍購、強化後勤維修保養體系與提升待遇等，國防預算每年呈現上升趨勢，未來若在野黨不買單國防部所編列的相關預算，輕則凍結、重則刪減，恐將嚴重影響國防政策推動與戰力養成。

在文人領軍部分，蘇紫雲認為，賴政府第一任期，便任命純文人顧立雄擔任國防部長，國防改革的意圖明確，亦是正確方向；國防部長工作著重軍隊管理、面對國會與跨部會協調，顧立雄除要將軍事戰略配合國家戰略，未來挑戰包括國防政策轉型、細部執行與落實，並處理軍中的政治文化差異。

國防部 蘇紫雲 顧立雄

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