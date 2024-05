澳洲前國防副部長籲政府 加強與台灣國防安全合作

總統賴清德完成就職之際,主責戰略的前澳洲國防部副部長詹寧斯今投書澳媒指出,賴清德讓澳洲有機會加強與民主台灣的合作,他呼籲澳洲支持台灣加入CPTPP及世界衛生組織,並發展與台灣的國防安全合作,強調與台灣接觸能建立威懾並貢獻區域和平穩定。

目前擔任澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」(ASPI)主任的前澳洲國防部副部長詹寧斯(PeterJennings),與ASPI高階研究員貝金(AnthonyBergin)以「新任總統讓澳洲有機會加強與民主台灣的合作」(New president gives Australia chance to stepup engagement with democratic Taiwan)為題,在澳洲媒體「澳洲人報」(The Australian)撰寫評論。

詹寧斯指出,澳洲國會代表團出席賴清德的總統就職典禮,是值得歡迎的舉措,不過,澳洲加強與民主貿易夥伴合作的起步太晚。

詹寧斯指出,對於民進黨在總統大選再次勝利,北京以加大對台軍事壓力回應,包括軍機多次穿越海峽中線等。另一方面,賴清德在競選期間,提出希望在民主、和平與繁榮基礎上,與國際社會建立更深層的連結,並要加強國防與威懾、加強經濟安全,以及深化與民主國家夥伴關係。

詹寧斯指出,台灣將繼續推動加入區域貿易組織,包括申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP),台灣為澳洲的第五大貿易夥伴,澳洲應該支持台灣的會員資格。台灣能夠作為可靠的合作夥伴,以支持更彈性的供應鏈,幫助澳洲製造業復興,這也與艾班尼斯(Anthony Albanese)政府提出的「未來澳洲製造」(Future Made in Australia)計畫契合。

詹寧斯指出,台澳間潛在的合作領域還包括關鍵礦產、再生能源、生物技術、生產太陽能板、綠氫、海上風力發電等。賴清德已提出發展台灣「五大信賴產業」,上月,澳洲與台灣簽署「運輸安全合作與資訊交流瞭解備忘錄」,上周,澳洲與台灣還簽署一項新的科技合作協議。

詹寧斯也呼籲,澳洲應該支持台灣參與世界衛生組織(WHO)及世界衛生大會(WHA),儘管中國百般阻撓戰術,但在大流行病可能帶來嚴重風險的世界中,沒有一個國家能從「排斥台灣」中受益。

詹寧斯強調,在澳洲堅持一個中國政策同時,應該做出更多努力,發展與台灣的國防與安全合作。澳洲的合作將能加強美國在印太地區的聯盟體系,因為若台灣敗給侵略者中國,將破壞美國的戰略信譽,也破壞已經遭受威脅的區域戰略秩序。

詹寧斯指出,台灣的國防與國安存在一些需要填補的漏洞,澳洲可以提供「低調的幫助」,一是「反情報」,揭露與處理中國的間諜網路攻擊及假訊息活動。在軍事訓練合作方面,澳洲也能擔任補充美國援助的角色,例如海軍的巡邏及其他活動交流合作。

詹寧斯強調,「澳洲對台灣的支持不應該被對於北京的恐懼所束縛,我們與中華人民共和國的穩定關係,並沒有阻止中共對澳洲船隻與飛機公開的軍事侵略。」

詹寧斯最後也呼應新政府國安會秘書長的吳釗燮日前在「外交事務」(Foreign Affairs)撰文「「捍衛烏克蘭即是捍衛台灣:世界民主國家的命運緊密交織」內容,他認為,與台灣接觸可以建立區域威懾,這可能是澳洲對於維持區域和平的寶貴貢獻。