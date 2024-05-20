澳洲前國防副部長籲政府 加強與台灣國防安全合作

總統賴清德完成就職之際，主責戰略的前澳洲國防部副部長詹寧斯今投書澳媒指出，賴清德讓澳洲有機會加強與民主台灣的合作，他呼籲澳洲支持台灣加入CPTPP及世界衛生組織，並發展與台灣的國防安全合作，強調與台灣接觸能建立威懾並貢獻區域和平穩定。

目前擔任澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）主任的前澳洲國防部副部長詹寧斯（PeterJennings），與ASPI高階研究員貝金（AnthonyBergin）以「新任總統讓澳洲有機會加強與民主台灣的合作」（New president gives Australia chance to stepup engagement with democratic Taiwan）為題，在澳洲媒體「澳洲人報」（The Australian）撰寫評論。

詹寧斯指出，澳洲國會代表團出席賴清德的總統就職典禮，是值得歡迎的舉措，不過，澳洲加強與民主貿易夥伴合作的起步太晚。

詹寧斯指出，對於民進黨在總統大選再次勝利，北京以加大對台軍事壓力回應，包括軍機多次穿越海峽中線等。另一方面，賴清德在競選期間，提出希望在民主、和平與繁榮基礎上，與國際社會建立更深層的連結，並要加強國防與威懾、加強經濟安全，以及深化與民主國家夥伴關係。

詹寧斯指出，台灣將繼續推動加入區域貿易組織，包括申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），台灣為澳洲的第五大貿易夥伴，澳洲應該支持台灣的會員資格。台灣能夠作為可靠的合作夥伴，以支持更彈性的供應鏈，幫助澳洲製造業復興，這也與艾班尼斯（Anthony Albanese）政府提出的「未來澳洲製造」（Future Made in Australia）計畫契合。

詹寧斯指出，台澳間潛在的合作領域還包括關鍵礦產、再生能源、生物技術、生產太陽能板、綠氫、海上風力發電等。賴清德已提出發展台灣「五大信賴產業」，上月，澳洲與台灣簽署「運輸安全合作與資訊交流瞭解備忘錄」，上周，澳洲與台灣還簽署一項新的科技合作協議。

詹寧斯也呼籲，澳洲應該支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），儘管中國百般阻撓戰術，但在大流行病可能帶來嚴重風險的世界中，沒有一個國家能從「排斥台灣」中受益。

詹寧斯強調，在澳洲堅持一個中國政策同時，應該做出更多努力，發展與台灣的國防與安全合作。澳洲的合作將能加強美國在印太地區的聯盟體系，因為若台灣敗給侵略者中國，將破壞美國的戰略信譽，也破壞已經遭受威脅的區域戰略秩序。

詹寧斯指出，台灣的國防與國安存在一些需要填補的漏洞，澳洲可以提供「低調的幫助」，一是「反情報」，揭露與處理中國的間諜網路攻擊及假訊息活動。在軍事訓練合作方面，澳洲也能擔任補充美國援助的角色，例如海軍的巡邏及其他活動交流合作。

詹寧斯強調，「澳洲對台灣的支持不應該被對於北京的恐懼所束縛，我們與中華人民共和國的穩定關係，並沒有阻止中共對澳洲船隻與飛機公開的軍事侵略。」

詹寧斯最後也呼應新政府國安會秘書長的吳釗燮日前在「外交事務」（Foreign Affairs）撰文「「捍衛烏克蘭即是捍衛台灣：世界民主國家的命運緊密交織」內容，他認為，與台灣接觸可以建立區域威懾，這可能是澳洲對於維持區域和平的寶貴貢獻。