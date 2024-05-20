總統就職大典由國軍樂儀隊開場 雷虎小組衝場作收

中華民國第十六任總統賴清德、副總統蕭美琴今天宣誓就職。國防部表示，依典禮籌備會規劃，國軍依「共織台灣，民主前行」主軸，除支援禮兵勤務、典禮司樂及鳴放禮砲等勤務，也包括「國軍聯合樂儀隊操演」、「直升機吊掛國旗」、「空中分列式」及「雷虎小組衝場」等展演任務，參演官兵以實際行動展現戰訓成效，宣示軍民戮力守護家園。

國防部今天上午發布新聞稿，盤點國軍支援總統就職慶祝大會展演的項目：

國軍聯合樂儀隊操演：共有306員登場，進行組曲演奏及花式操槍。上半場操演樂曲，係由國防部示範樂隊李毓川中士創作，由自創曲《闊步前行》及《陸軍健兒》、《海上進行曲》及《壯志凌霄》等3首經典軍歌所組成。國防部強調，今年適逢黃埔建軍百年，特別挑選陸海空三軍的代表歌曲，表達國軍以人民福祉為優先，隨時隨地堅守崗位，保衛國家主權及人民安全。

下半場則融合5首不同民族的代表樂曲，包含原住民族語歌曲《賞月舞》、《粟祭》，客語歌曲《客家子弟踏出來》、臺語歌曲《向前走》及電影《KANO》主題曲《勇者的浪漫》，搭配三軍儀隊隊型變化，展現勤訓精練、守護民主的精神。

在國軍聯合樂隊演奏「總統致敬曲」時，結合陸軍關指部砲兵第一連（禮砲連）以3秒1發，施放21響禮砲，以表對三軍統帥的敬意。

領唱國歌同時，將由陸軍CH-47SD契努克中型運輸直升機，吊掛巨幅國旗一面，在2架UH-60M黑鷹直升機護衛下，搭配AH-64E、AH-1W攻擊直升機及海軍S-70C反潛直升機各3架，由北向南編隊飛行通過會場上空，展現壯盛軍容，鼓舞軍民士氣。

空中分列式的時間是11時23分，由經國號、F-16、幻象2000戰鬥機及T-BE-5勇鷹高教機各5架次，以大雁隊形編隊，由北向南通過總統府上空，向統帥及各國嘉賓致意與歡迎。大會結束前的合唱階段、約上午11時29分的時候，由空軍雷虎特技小組AT-3教練機採大雁隊形，西向東通過觀禮臺上空，藉由整齊的隊形以及藍白紅三色彩煙，為就職典禮畫下句點，祝賀中華民國國運昌隆，全體國人安居樂業。

國防部統計，本次支援總統就職典禮暨慶祝大會，總兵力計450 員，裝備計快速機25架次、慢速機12架次。