快訊

全文／賴清德就職演說提及中華民國憲法 未談兩岸人民關係條例

NBA／落後20分驚奇逆轉！等了20年 灰狼淘汰衛冕軍金塊寫G7紀錄

NONO初見朱海君「要電話猛追」 經紀人一舉動勸阻疑知內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部否認520戰備升級 共機昨飛至距基隆43海里

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部發布5月19日早晨6時至20日6時的台海周邊共軍動態，最近一批共機飛至基隆西北方約43浬。圖／國防部提供
國防部發布5月19日早晨6時至20日6時的台海周邊共軍動態，最近一批共機飛至基隆西北方約43浬。圖／國防部提供

今天是賴清德、蕭美琴就任第中華民國第16任正副總統的日子，中共是否採取武嚇動作，引發關注。針對媒體報導「總統就職日空軍召回所有飛官」、「國軍提升戰備」等內容，國防部今天早晨發布新聞稿表示，國軍持續掌握台海周邊動態，目前維持常態運作，並無「提升為重點戰備」，空軍亦無「召回所有飛行員待命」，戰備人員及相關作業均維持正常。

國防部強調，總統就職典禮期間，國軍持續運用聯合情監偵手段，掌握共軍活動，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」及「台澎防衛作戰國軍戰備規定」適切應處。

另外，國防部也發布過去24小時內的共軍動態，至20日清晨6時為止，共發現共機6架次出海，共艦7艘次在台灣周邊活動。6架次共機皆超越海峽中線，進入北部及西南空域，其中最近者，曾飛至基隆西北方約43海里。

先前4月27日與5月14日，共機曾分別飛至基隆西北方37與41海里。相較之下，前兩次的飛機出動規模較大，國防部也於前一天晚間提前預告共軍發動「聯合戰備警巡」；此次出海共機較少，國防部也未於第一時間公布消息，維持翌日早晨才例行發布。

共軍 國軍 國防部

延伸閱讀

網球／基隆企業家力挺 陳迪青少年網球賽順利舉辦

林右昌反擊黃珊珊！自豪執政8年翻轉基隆 前議長宋瑋莉：僅市區改變

林右昌槓上黃珊珊 謝國樑發聲：民進黨只會肯定自己否定別人

回應黃珊珊譏諷 林右昌指她不了解基隆「讓人笑破肚皮」

相關新聞

國防部否認520戰備升級 共機昨飛至距基隆43海里

今天是賴清德、蕭美琴就任第中華民國第十六任正副總統的日子，中共是否採取武嚇動作，引發關注。針對媒體報導「總統就職日空軍召...

總統就職大典由國軍樂儀隊開場 雷虎小組衝場作收

中華民國第十六任總統賴清德、副總統蕭美琴今天宣誓就職。國防部表示，依典禮籌備會規劃，國軍依「共織台灣，民主前行」主軸，除...

國防部：520無提升重點戰備 國軍掌握中共軍事活動

520新任總統、副總統就職，國防部今天表示，國軍持續掌握台海周邊動態，目前維持常態運作，並無提升重點戰備、召回所有飛行員...

越南、中共侵入太平島周邊水域...南海主權政策不明 海巡署怎應對

太平島周邊禁限制水域並不太平。過去8年來，越南漁船、中共民兵船，都經常侵入太平島禁限制水域，越南公務船更對出入太平島的我方公務船作勢檢查。島上雷達雖能掌握，但只能以監控代替驅離。 太平島碼頭目前加建水電設施、航船油庫，雖能延長大型艦艇在當地活動時間與空間，但目前面對外在複雜情勢，有關南海主權政策不明，能否強化當地海域執法？

F-16交機延宕 特別預算恐失效

美國近年不斷強調台海局勢緊張，但對台軍售卻屢傳延宕。美國眾議院今年二月統計，延宕品項高達十九筆，共計二百廿億美元。除了先...

冷眼集／強化軍購專案管理 別當凱子

美國前總統川普執政尾聲，軍售「大開善門」，馬政府與蔡政府初期買不到的許多裝備，「美國老大哥」突然都點頭。我方配合編列預算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。