國防部：520無提升重點戰備 國軍掌握中共軍事活動

太平島周邊禁限制水域並不太平。過去8年來，越南漁船、中共民兵船，都經常侵入太平島禁限制水域，越南公務船更對出入太平島的我方公務船作勢檢查。島上雷達雖能掌握，但只能以監控代替驅離。 太平島碼頭目前加建水電設施、航船油庫，雖能延長大型艦艇在當地活動時間與空間，但目前面對外在複雜情勢，有關南海主權政策不明，能否強化當地海域執法？

2024-05-20 07:30