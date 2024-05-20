冷眼集／強化軍購專案管理 別當凱子

美國前總統川普執政尾聲，軍售「大開善門」，馬政府與蔡政府初期買不到的許多裝備，「美國老大哥」突然都點頭。我方配合編列預算後，這些「大禮」卻嚴重拖延，引發國人批評。

綜觀各國武器研發進度落後甚至預算增加本就常見，近年更普遍。F-16鳳翔專案若為拚進度而壓縮測評，絕對因小失大，在野黨也不至真正腰斬案子，然而，國防部仍不免挨批。國軍真正該從這些案件學習的教訓，是必須強化裝備採購的專案管理能力。

每次軍售延宕，都再度「提醒」社會大眾：美國政府海外軍售（ＦＭＳ）制度居然沒有罰則，儼然不平等條約。然而，ＦＭＳ可謂華府提供給盟國的定型化契約，不會誆騙倒帳或品質不符，但也無一般商業契約的延宕賠款等規定，還需負擔美國政府的行政成本。

另方面，我方希望藉軍購爭取美方技術轉移，政府甚至明訂每案必須有工業合作額度。事實上，因對口是美國政府而非製造商，工合要求根本難以落實，最後淪為虛應故事，多花冤枉錢。

因此，美國政府同意出口的軍備品項，若直接向廠商洽談商售（ＤＣＳ），理論上可談出更好條件，但風險也更大。若缺乏相關專業能力，恐淪大凱子。

國軍對此長期保守，一方面是主事者心態，明哲保身重於為國興利；二方面的確是長期以來，相關人員專案管理能力不理想。即使金額與機敏性較低，採購對象是國內廠商的案件，都屢傳得標者能力不符，最後變成「爛尾」狀況。小案子都問題一堆，至於動輒數百億的尖端武器，國防部怎敢不走明知未必最划算，但至少「有保障」的ＦＭＳ？

新任國防部長顧立雄，如善用本身法律專長，可能創下超越前任的成就。若將重點放在讓國軍「台化」，把拆銅像、改稱對岸「中國」當施政起身砲，對國防的影響就難免只剩向下沉淪了。