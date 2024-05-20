F-16交機延宕 特別預算恐失效

美國近年不斷強調台海局勢緊張，但對台軍售卻屢傳延宕。美國眾議院今年二月統計，延宕品項高達十九筆，共計二百廿億美元。除了先前曾被點名的魚叉飛彈、刺針飛彈、海馬士火箭等武器，問題真正嚴重的，是六十六架Ｆ-16戰機。因為這筆將近新台幣兩千五百億元的購機案，是以特別預算編列，特別條例的時效只到二○二六年，以如今進度來看，幾乎不可能在期限內全數交機，除非立院配合修法展延條例，否則恐面臨無法付款的窘境。

二○一九年八月，美國政府宣布，售台六十六架Ｆ-16Ｃ/D Block70戰機。同年立法院制訂「新式戰機採購特別條例」，以此法源通過總額二四七二億元，代號「鳳翔專案」的特別預算。條例明定，執行期限為二○二○至二○二六會計年度。時任國防部長嚴德發表示，二○二三年將交付首批兩架，二○二六年度完成交機，全案結束。

然而，原訂去年就應交機的頭批兩架飛機，如今預定交付時間，已拖到今年第三季，進度落後整整一年。其原因除了新冠疫情與俄烏戰爭外，依據美國媒體披露，也與我方選用機上裝備的整合有關。

我方一方面宣稱，二○二六年交機目標仍可達成；同時從時任駐美代表蕭美琴以下，持續透過美國國會施壓，希望及時交機；但美軍方面認為，不可為趕進度犧牲測評，否則勢必影響未來服役安全。對方並表達，武器交貨延宕，如今已是全球普遍現象，絕非獨薄台灣，我方應配合延長計畫時程。

軍購案若循一般年度預算編列，延長年限難度不大，但鳳翔專案是特別預算，法律明定二○二六年度就得結案。唯一解套途徑，是立院配合修法，但如今立院已非民進黨說了就算。尤其美國政府的海外軍售（ＦＭＳ）制度，對交貨延宕等狀況，沒有任何賠償條款，勢必又激起「冤大頭」民怨。