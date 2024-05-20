聽新聞
test
0:00 / 0:00

F-16交機延宕 特別預算恐失效

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
第十六任總統副總統今就職，總統府前昨進行預演，國軍F-16V戰機飛越上空。記者林伯東／攝影
第十六任總統副總統今就職，總統府前昨進行預演，國軍F-16V戰機飛越上空。記者林伯東／攝影

美國近年不斷強調台海局勢緊張，但對台軍售卻屢傳延宕。美國眾議院今年二月統計，延宕品項高達十九筆，共計二百廿億美元。除了先前曾被點名的魚叉飛彈、刺針飛彈、海馬士火箭等武器，問題真正嚴重的，是六十六架Ｆ-16戰機。因為這筆將近新台幣兩千五百億元的購機案，是以特別預算編列，特別條例的時效只到二○二六年，以如今進度來看，幾乎不可能在期限內全數交機，除非立院配合修法展延條例，否則恐面臨無法付款的窘境。

二○一九年八月，美國政府宣布，售台六十六架Ｆ-16Ｃ/D Block70戰機。同年立法院制訂「新式戰機採購特別條例」，以此法源通過總額二四七二億元，代號「鳳翔專案」的特別預算。條例明定，執行期限為二○二○至二○二六會計年度。時任國防部長嚴德發表示，二○二三年將交付首批兩架，二○二六年度完成交機，全案結束。

然而，原訂去年就應交機的頭批兩架飛機，如今預定交付時間，已拖到今年第三季，進度落後整整一年。其原因除了新冠疫情與俄烏戰爭外，依據美國媒體披露，也與我方選用機上裝備的整合有關。

我方一方面宣稱，二○二六年交機目標仍可達成；同時從時任駐美代表蕭美琴以下，持續透過美國國會施壓，希望及時交機；但美軍方面認為，不可為趕進度犧牲測評，否則勢必影響未來服役安全。對方並表達，武器交貨延宕，如今已是全球普遍現象，絕非獨薄台灣，我方應配合延長計畫時程。

軍購案若循一般年度預算編列，延長年限難度不大，但鳳翔專案是特別預算，法律明定二○二六年度就得結案。唯一解套途徑，是立院配合修法，但如今立院已非民進黨說了就算。尤其美國政府的海外軍售（ＦＭＳ）制度，對交貨延宕等狀況，沒有任何賠償條款，勢必又激起「冤大頭」民怨。

戰機 美國 飛彈

延伸閱讀

立院周邊路權一度禁申請 北市府：重新開放

指花蓮交通三法2兆錢坑 王定宇：稅金不是傅崐萁小金庫

花東交通三法白提不用特別預算 獲藍營支持

起飛不久就墜毀…新加坡空軍F-16遇「突發問題」 飛官緊急彈射逃生

相關新聞

F-16交機延宕 特別預算恐失效

美國近年不斷強調台海局勢緊張，但對台軍售卻屢傳延宕。美國眾議院今年二月統計，延宕品項高達十九筆，共計二百廿億美元。除了先...

冷眼集／強化軍購專案管理 別當凱子

美國前總統川普執政尾聲，軍售「大開善門」，馬政府與蔡政府初期買不到的許多裝備，「美國老大哥」突然都點頭。我方配合編列預算...

戰略位置太誘人！中國、菲律賓南海新衝突在仙賓礁 誰有實控權

南海仙賓礁的戰略地位令中國大陸動心，菲律賓全力監控中共吹沙填海造島的「非法活動」，但可能的衝突也擺在眼前。 菲律賓偵察機和船艦發現半年多來，仙賓礁每天都有2、30艘漁船包圍，同時有4000噸級配備76公厘艦砲的中方海警船貼身保護，最近還出現研究船，乃至疑似工程船在填海。中國大陸軍事專家指，實控（實際控制）不等於實際占領。那仙賓礁實控權到底在中、菲誰的手上？

泰山命案嫌犯與死者都是憲兵志願役 軍方：休假期間發生憾事

新北市泰山區今天傳出許姓男子懷疑女友出軌，動手掐死劉姓女友，據了解2人同齡19歲、都是憲兵志願役，消息曝光後憲兵指揮部迅...

感情糾紛釀憾事？19歲憲兵殺死女友 憲指部曝肇因

針對媒體報導「現役軍人疑感情糾紛導致死亡」一事，憲兵指揮部今日表示，許姓與劉姓二兵於本日休假期間，疑因感情糾紛，肇生不幸...

國防部歡送 邱國正卸任前不忘提醒建軍備戰

國防部昨天舉行「國軍重要幹部授勳暨頒獎典禮」，由部長邱國正頒授國軍重要幹部勳、獎章；參謀總長梅家樹上將也代表國軍官兵，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。