中共22機艦台海周邊活動 最近距澎湖42浬

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時止，偵獲共機18架次、共艦4艘次，總計中共22機艦持續在台海周邊活動，其中12架次共機逾越海峽中線進入北部及西南空域。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時15分至下午4時50分，在台灣海峽中線西側空域偵獲主戰機、輔戰機及無人機計6架次。

國軍並於昨天中午12時32分至下午2時11分，於台灣海峽空域偵獲到主戰機2架次，這2架次中共主戰機自台灣海峽中線西側，逾越海峽中線時，距離澎湖約42浬，隨後飛入台灣西南空域深處，距離鵝鑾鼻約52浬。

國軍於昨天上午7時52分至晚間7時54分，於台灣西南空域偵獲主戰機、輔戰機及無人機計9架次，部分共機距離鵝鑾鼻約85浬。

國軍另於昨天上午7時30分至上午7時33分，於台灣北部空域偵獲1架次主戰機，距離基隆約100浬。