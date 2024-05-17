共軍520前機艦施壓台海 導因是這項大內宣？

準總統賴清德520就職前，中共在台海明顯施加軍事壓力，機、艦出海、侵入我防空識別區架次、艘次明顯增多，在台海活動的共軍艦艇最高多達8艘次，且本月14日數量不明的共軍主戰機在北部空域活動時，突然左轉迫近到基隆41浬空域，受到關注。但民進黨14日一項美台軍事合作的大內宣作為，與共軍施壓有無因果關係，值得探究。

台海5月共軍活動仍然頻繁，而美方一架飛彈驅逐艦8日由北向南通過台灣海峽，開啟一連串國防部必深夜即時對外發出新聞稿示警海峽當面情勢的事件。

5月14日路透自台北出發出的消息，宣稱我海軍與美軍艦艇在西太平洋共同操演。但事實上這項謂操演，是我目前正在外訪的海軍敦睦艦隊與數量不明的美艦在友邦水域的既定行程，而是配合美方所推動「海上不預期相遇行動準據」（Code for Unplanned Encounters at Sea），驗證對遇時應有的通聯程序，去年也曾實施過，規模算不上聯合操演。但這項操作後，依國防部公布的共軍情資，對岸機艦在台海開始頻繁活動。

5月14日至15日清晨，國軍計偵獲共機45架次，其中逾越海峽中線進入北部及西南空域26架次，共艦有6艘次，持續在台海周邊活動。且其5架次共機闖越海峽中線北段後，沿線西側向南飛行時，突然左轉迫近到距基隆41浬空域活動，挑釁意味十足。

而15至16日清晨，國軍偵獲27架共機出海，逾越海峽中線進入西南及東部空域有19架次，其中包括東部自艦艇升空的一架艦載直升機，在巴士海域活動的共機，最接近鵝鑾鼻的目標距離則為53浬，而闖越中線南側的共機，同樣採取在中線西側貼線飛行時，猝然左轉深入西南空域。共艦則有7艘次。

而至16至17日時，國軍偵獲共機8架次，其中逾越海峽中線進入北部有1架次，距基隆約86浬。共艦8艘次持續在台海周邊活動。

一般共軍固定在台海活動的任務艦，主要是共軍「峽南巡弋艦」、「海峽中線巡弋艦」、「東北跟監艦」、接替海峽或峽南任務艦，若超過5艘，就屬特殊部署，17日在台海活動的共艦高達8艘，明顯是對台海施壓，國軍海、空軍壓力奇大。