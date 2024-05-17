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北京步步進逼 美國務院：加倍支持台灣防禦

中央社／ 華盛頓16日專電
美國務次卿詹金斯昨天表示，面對日益強勢的中國，美方加倍支持台灣防禦，並持續透過投資盟友的自衛能力維繫區域穩定。圖／聯合報系資料照片
美國務次卿詹金斯昨天表示，面對日益強勢的中國，美方加倍支持台灣防禦，並持續透過投資盟友的自衛能力維繫區域穩定。圖／聯合報系資料照片

共軍海空繞台施壓益增，近日更大動作出動51機艦持續在台海周邊活動。美國務次卿詹金斯昨天表示，面對日益強勢的中國，美方加倍支持台灣防禦，並持續透過投資盟友的自衛能力維繫區域穩定。

美國聯邦參議院外委會昨天就軍備控制與威懾走向召開聽證會，美國務院負責軍備控制及國際安全事務的次卿詹金斯（Bonnie Jenkins）出席。

她於證詞中表示，全球安全架構正面臨壓力，美方為了因應而祭出數種工具，包括建構美國及盟友的實力。

詹金斯提到，國務院去年11月率跨部門代表團與中國就軍控、防核武擴散及降低風險等相關議題會晤。會議屬於初步討論，聚焦管理及降低核武和太空等方面風險的可能措施。

「遺憾的是，中國拒絕召開後續會議，也沒有對我們提出的降低風險建議做出實質回應。」

她說，美方將持續升高對中國的外交壓力，以提高其核武庫的透明度，並促使中國與美國進行建設性合作，推進具體措施，減少意外升級或衝突的風險。

「我們專注於取得成果，但是大家都應該了解，進展不會輕易或立即到來。」

面對中國建構核武以及北韓強化核武及飛彈實力，詹金斯說，國務院正在努力強化美國與印太區域重要盟友所拓展的威懾關係。

她指出，國務院與國防部一起領導與這些盟友的經常性磋商，藉此精進外交、資訊、軍事及經濟等工具，以促進印太區域穩定。美方也透過長期的安全援助計畫支持印太及其他區域盟友的常規實力。

「無論是韓國、日本、台灣或菲律賓，我們都將持續透過投資盟友夥伴的自衛能力，以確保區域穩定。」

美國國會4月底通過法案援助烏克蘭、以色列及台灣後，總統拜登快速將這項總額950億美元（約新台幣3.06兆元）的法案簽署成法。

法案含81億美元的「印太安全補充法案」（Indo-Pacific Security Supplemental bill），包括向台灣和其他主要盟友提供20億美元的「外國軍事融資」（ForeignMilitary Financing, FMF）經費、19億美元用以「回補」向台灣及區域夥伴提供國防物資及服務，及5.42億美元投入美軍印太司令部運作。

所謂外國軍事融資，是指美國為重要合作夥伴保留的安全援助補助經費，符合資格的盟友可以透過補助款，購買美國的防衛產品、服務與培訓。

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