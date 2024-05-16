昔曾建議蔡英文不宜用文人部長 馮世寬：時空已經轉變

退輔會主委馮世寬在新書中揭露，他曾與蔡英文總統談及國防部「文人部長」議題，蔡總統表示「我不會用文人當部長」。馮世寬今天受訪表示，當時時空背景是雄三飛彈誤射，他認為若是文人部長可能會「驚慌」，但八年了，時空已經轉變，「現在我沒有意見」。

馮世寬出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》，今天舉行新書發表會。馮世寬在書中透露，他曾以雄三誤射為例，向蔡總統表達，如果自己是一個文人部長，可能一時無法掌握全盤狀況，更不要說如何適當處置了，因此他建議蔡英文，「文人部長是民主制度下的一個象徵，我們的國情現況實不相宜」。而蔡英文回應，「我不會用文人當部長」。

馮世寬今進一步解釋，「八年了，時空已經轉變」，當時雄三誤射，他才上任不到三個月，但他馬上很鎮靜的處理，下不下台是另外一回事，但要把原因、改正的方法找出來，讓所有的國軍都以此作警惕，不可以犯重覆的錯誤。

馮世寬表示，當時他把所有事情經過都向總統報告後，他也向總統很坦誠的講，他心裡有個建議，假設是文人部長，可能來不及處理此事，因為文人部長可能會驚慌，驚慌之下做的決定都不會很正確。當初假如用文人部長，可能做不到這一點，「至於現在，我沒有意見」。

蔡總統今天也出席馮世寬新書發表會，蔡致詞時表示，她曾經告訴「大鵬部長」說，「你要做國防部長了」，但馮世寬告訴她，「可是我沒有投票給妳」，她說沒關係，把工作做好就好了。

對此，馮世寬表示，蔡總統當初講，怎麼選了一個沒有投票給她的國防部長。當時他就覺得蔡英文不會是官僚體系出來的人，讓他很放心，當然他也很小心地應對。